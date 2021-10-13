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影／牛仔褲千萬別丟洗衣機洗 造型師妙招：放冰箱就好

編譯中心／綜合報導
造型師建議網友不要將牛仔褲丟洗衣機洗。（示意圖／取材自ingimage）
造型師建議網友不要將牛仔褲丟洗衣機洗。（示意圖／取材自ingimage）

美國造型師芭塔爾（Ranya Batal）日前在社群平台警告網友，千萬別將牛仔褲丟進洗衣機洗。

芭塔爾解釋雖然不洗牛仔褲很噁心，但洗過的牛仔褲不只會褪色，且永遠都不會合身。她表示「將牛仔褲放進封口袋子裡，再放進冰箱裡2天」，就能讓牛仔褲看起來煥然一新。

牛仔服飾龍頭Levi's執行長伯格（Chip Bergh）也認同芭塔爾的作法。他提到清洗牛仔褲會磨損裡面的材質，他自己從未將牛仔褲丟進洗衣機，他只會局部清潔褲子上沾染污漬處，若褲子真的很髒則會快速手洗。

無毒清潔品牌Branch Basics聯合創辦人樂芙（Kelly Love）則指出不用擔心不洗牛仔褲會累積過多細菌：「只要把牛仔褲放到烈日下曬幾天直到沒有異味，就能分解有機化合物。且日曬衣物對環境更好，節約水和能源。」

@ranyabatal

Do Not Wash Your Jeans! I know it’s gross, but trust me! #fyp #fashion #style #tips

♬ original sound - Ranya Batal

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