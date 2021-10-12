美新研究發現 菸草歷史可追溯至1.23萬年前

美考古學家杜克（Daron Duke，左）和他的同伴Michael Shane(右)近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2300年前，北美內陸居民就有使用菸草的習慣。路透

美國 考古學家近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2300年前，北美內陸居民就有使用菸草的習慣。

「自然人類行為」期刊（Nature Human Behaviour）11日發布的一項研究指出，研究人員在壁爐遺址（Hearth site）發現爐內有4顆燒焦的野生菸草種子，還有石器和用餐後剩下的鴨骨。種子的品種為「漸狹葉菸草」（Nicotiana attenuata），迄今仍生長於該地區。

在此之前，人類最古老的菸草使用紀錄源自阿拉巴馬州 （Alabama）發現的一根菸斗，斗內有尼古丁殘留。菸斗本身的歷史可以追溯到3300年前。

研究人員認為，該地區的游牧狩獵採集者可能有吸菸，或是吸食菸草植物纖維中尼古丁興奮劑的習慣。

研究報告第一作者、內華達州（Neveda）遠西人類學研究小組（Far Western Anthropological Research Group）考古學家杜克（Daron Duke）表示，「在全球尺度上，菸草堪稱麻醉性植物之王。如今我們發現，其文化根源可追溯到冰河時期。」

新大陸原住民 是全球最早使用菸草的人。500多年前，隨著歐洲人到來，菸草傳播到世界各地。如今菸草更帶來全球公共衛生危機。

據世界衛生組織（WHO）統計，全球共有13億吸菸人口；每年有超過800萬人死於菸草相關疾病。