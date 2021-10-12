我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

美新研究發現 菸草歷史可追溯至1.23萬年前

中央社華盛頓11日綜合外電報導
美考古學家杜克（Daron Duke，左）和他的同伴Michael Shane(右)近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2300年前，北美內陸居民就有使用菸草的習慣。路透
美考古學家杜克（Daron Duke，左）和他的同伴Michael Shane(右)近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2300年前，北美內陸居民就有使用菸草的習慣。路透

美國考古學家近期在猶他州大鹽湖沙漠（Great Salt Lake Desert）的遺址發現野生菸草種子，推測早在1萬2300年前，北美內陸居民就有使用菸草的習慣。

「自然人類行為」期刊（Nature Human Behaviour）11日發布的一項研究指出，研究人員在壁爐遺址（Hearth site）發現爐內有4顆燒焦的野生菸草種子，還有石器和用餐後剩下的鴨骨。種子的品種為「漸狹葉菸草」（Nicotiana attenuata），迄今仍生長於該地區。

在此之前，人類最古老的菸草使用紀錄源自阿拉巴馬州（Alabama）發現的一根菸斗，斗內有尼古丁殘留。菸斗本身的歷史可以追溯到3300年前。

研究人員認為，該地區的游牧狩獵採集者可能有吸菸，或是吸食菸草植物纖維中尼古丁興奮劑的習慣。

研究報告第一作者、內華達州（Neveda）遠西人類學研究小組（Far Western Anthropological Research Group）考古學家杜克（Daron Duke）表示，「在全球尺度上，菸草堪稱麻醉性植物之王。如今我們發現，其文化根源可追溯到冰河時期。」

新大陸原住民是全球最早使用菸草的人。500多年前，隨著歐洲人到來，菸草傳播到世界各地。如今菸草更帶來全球公共衛生危機。

據世界衛生組織（WHO）統計，全球共有13億吸菸人口；每年有超過800萬人死於菸草相關疾病。

美考古學家杜克（Daron Duke）手中拿著鴨骨。路透
美考古學家杜克（Daron Duke）手中拿著鴨骨。路透
美考古學家杜克和他的同伴在壁爐遺址（Hearth site）發現爐內有4顆燒焦的...
美考古學家杜克和他的同伴在壁爐遺址（Hearth site）發現爐內有4顆燒焦的野生菸草種子。路透

阿拉巴馬州 美國 原住民

上一則

蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...

延伸閱讀

紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址

紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址
癮君子 心肌梗塞風險大

癮君子 心肌梗塞風險大
紀念辛亥革命110週年洛杉磯僑界瞻仰孫中山革命遺址

紀念辛亥革命110週年洛杉磯僑界瞻仰孫中山革命遺址
聖荷西市1日起禁電子菸、薄荷菸 效期延長至明年7月1日

聖荷西市1日起禁電子菸、薄荷菸 效期延長至明年7月1日

熱門新聞

名貴魚種紅龍。(示意圖／ingimage)

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

2021-10-11 02:58
31歲戲劇課教師布特妮(右)與14歲少年多次車震被逮捕。（影片截圖）

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

2021-10-09 23:10
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
FENDI攜手韓版《Elle》雜誌打造了全新#FendiPeekaboo影片，由品牌大使宋慧喬主演。（圖：FENDI提供）

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

2021-10-11 03:05
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
Prada在上海開了菜市場，消費者絡繹不絕。（取材自澎湃新闻）

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

2021-10-12 00:24

超人氣

更多 >
劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電
上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶
留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？