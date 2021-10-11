「芝加哥黑幫教父」卡彭魅力不減 遺物拍出300萬元

「惡名昭彰一世紀：艾爾‧卡彭的資產」拍賣會上展示珍藏照片。(美聯社)

「芝加哥 教父」卡彭(Al Capone)已死幾達四分之三世紀，似乎「魅力」不減，幾件遺物周末拍賣 下來，子孫後代就撈到300萬元。

芝加哥論壇報11日報導，卡彭家族在加州首府沙加緬度一個私人俱樂部舉辦了卡彭心愛遺物拍賣會。他有三個孫女住在沙加緬度。

這場名為「惡名昭彰一世紀：卡彭的資產」的拍賣會，標出品包括據稱他心愛的槍，吸引了近千人參加，其中150人還待在現場幾乎整整四個小時。

芝加哥黑幫老大艾爾‧卡彭已死近75年，但似乎「魅力」不減，幾件遺物周末拍賣下來，子孫後代就撈到300萬元。圖為拍賣會中最受歡迎的，是卡彭最喜歡的柯爾特.45口徑半自動手槍，以86萬元標出。(美聯社)

較顯眼的拍賣品有熊形雪茄盒、鑽石珠寶、家族照片，最受歡迎的是他最喜歡的柯爾特.45口徑半自動手槍，以86萬元標出。

多數買家不願公開姓名，不過該市生意人、投資人納格(Kevin Nagle)一舉標得數件，身分還是流傳出來；他出價12萬元，標到「疤面」生前心愛的雪茄盒，又以2萬2500元標得18K金和白金皮帶扣。

鑲有鑽石的Patek Philippe白金懷表也出現在拍賣會場。(美聯社)

卡彭(1899-1947)是美國家喻戶曉的黑幫老大，一生故事數經電影 、電視劇和專書的渲染，許多人都耳熟能詳；奧斯卡得獎電影「鐵面無私」描述他的犯罪故事。

本來一度頗得人望，大方慈善捐款博得「現代羅賓漢」美名的卡彭，因為1929年「情人節大屠殺」事件中，讓敵對幫派七人命喪停車棚，頓時成為「頭號人民公敵」，於1934年以逃稅罪名，判刑確定，在舊金山灣著名的阿爾卡特拉斯(Alcatraz Island)惡魔島聯邦監獄服刑11年。1947年中風、心臟病在當年策畫那場大屠殺的佛羅里達州自宅病逝。

根據網路資料，卡彭出生於紐約市，父母是義大利移民。他年輕就加入幫派，20多歲時，搬到芝加哥，當私酒集團頭目托里奧的保鑣。托里奧是芝加哥犯罪集團的先驅。托里奧退休後，將控制權交給卡彭。