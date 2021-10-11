野生阿湯哥看棒球賽 「臉超腫」根本認不出來

湯姆克魯斯在球場拍到臉超腫。（美聯社）

59歲的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）9日現身觀看MLB道奇 和巨人的比賽，向來保養得宜的阿湯哥 ，臉部浮腫，坐實日前雜誌說他「月亮臉」、「老了好幾歲」。

湯姆克魯斯的最新照片在推特引起熱議，有網友對阿湯哥腫脹的臉表示擔憂，並稱其看起來似乎不舒服。也有網友稱，阿湯哥看起來像整形了。

➤➤➤湯姆克魯斯臉腫一大圈 被「誣陷」還是真整過頭？

本月「Globe」在封面打出「湯姆克魯斯臉部暴漲」的聳動標題，還找來整形醫師分析湯姆克魯斯的最新「月亮臉」，其中之一認為他的眼神看來疲憊不堪，好像比之前老了好幾歲，這位醫師從來沒有碰過他本人。另外一位醫師則表示，他的下巴已經不像以前那麼尖，明顯變圓很多，有可能在下半張臉部動了很多手術，且他的睫毛位置也有點低，應該是額頭打了太多肉毒桿菌。

今年7月時，有報導稱，阿湯哥投入大量精力防止皮膚老化，並定期會去看皮膚科醫生。