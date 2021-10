野生阿湯哥看棒球賽 「臉超腫」根本認不出來

59歲的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)9日現身觀看MLB道奇 和巨人的比賽,向來保養得宜的阿湯哥 ,臉部浮腫,坐實日前雜誌說他「月亮臉」、「老了好幾歲」。

湯姆克魯斯的最新照片在推特引起熱議,有網友對阿湯哥腫脹的臉表示擔憂,並稱其看起來似乎不舒服。也有網友稱,阿湯哥看起來像整形了。

➤➤➤湯姆克魯斯臉腫一大圈 被「誣陷」還是真整過頭?

本月「Globe」在封面打出「湯姆克魯斯臉部暴漲」的聳動標題,還找來整形醫師分析湯姆克魯斯的最新「月亮臉」,其中之一認為他的眼神看來疲憊不堪,好像比之前老了好幾歲,這位醫師從來沒有碰過他本人。另外一位醫師則表示,他的下巴已經不像以前那麼尖,明顯變圓很多,有可能在下半張臉部動了很多手術,且他的睫毛位置也有點低,應該是額頭打了太多肉毒桿菌。

今年7月時,有報導稱,阿湯哥投入大量精力防止皮膚老化,並定期會去看皮膚科醫生。

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X