我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐洛領事館：多名中國留學生 來美入境時遭恐嚇

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

巴優戰地記者獎 緬甸攝影記者獲殊榮

中央社／巴優9日電
「巴優戰地記者獎」攝影獎頒給一位匿名的緬甸攝影記者。圖為該記者拍攝緬甸民眾在街上示威，抗議軍方政變。（取材自28th edition of the Bayeux Calvados-Normandy Award）
「巴優戰地記者獎」攝影獎頒給一位匿名的緬甸攝影記者。圖為該記者拍攝緬甸民眾在街上示威，抗議軍方政變。（取材自28th edition of the Bayeux Calvados-Normandy Award）

法國知名新聞獎項「巴優戰地記者獎」（Bayeux War Correspondents' Awards）今天頒獎給包括數名資深記者在內的一群國際記者，並首次把獎項頒給一位緬甸攝影記者。

伊朗裔評審團主席戴哈地（Manoocher Deghati）告訴法新社，評審團一致同意將攝影獎頒給這位緬甸攝影記者。

自己因為遭死亡威脅在1985年逃離伊朗的戴哈地表示，評審團希望凸顯緬甸「年輕攝影記者工作的現況」。

這位姓名未獲披露的攝影記者和其他數位緬甸攝影記者的作品，目前都在巴優戰地記者獎主辦城市、法國北部的巴優（Bayeux）展出。

德國「時代週報」（Die Zeit Magazine）記者包爾（Wolfgang Bauer）以有關塔利班（Taliban）的報導贏得平面新聞類獎。這是他繼2016年以奈及利亞報導得獎後，第2次獲此殊榮。

波士尼亞人薩戈利（Damir Sagolj）與塔諾維奇（Danis Tanovic）以半島電視台（Al Jazeera）關於波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia Herzegovina）北部數千移民困境的報導，贏得長篇電視報導項目以及影音類獎項。

歐洲第一電視台（Europe 1）記者班恩（Margaux Benn）以關於波赫地區村落滿布地雷的報導，贏得廣播類獎項。

蓋林（Orla Guerin）與柯瑞丹（Goktay Koraltan）則以英國廣播公司（BBC）關於葉門狙擊手鎖定孩童的報導贏得電視類獎項，這個報導也獲得高中生評審團特別獎肯定。

各獎項得主由約40名法國與英國記者組成的評審團選出，各可得3000至7000歐元獎金。

攝影 緬甸 伊朗

上一則

10/10-10/16星座運勢 射手座精力旺盛 獅子座極須改變

延伸閱讀

馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕

馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕
緬北上萬名中國偷渡客「返國投案」 雲南防疫壓力大增

緬北上萬名中國偷渡客「返國投案」 雲南防疫壓力大增
洛興雅難民營社群領袖 在孟加拉遭多名槍手刺殺身亡

洛興雅難民營社群領袖 在孟加拉遭多名槍手刺殺身亡
田州超市血案 兇嫌為亞裔商販、緬甸難民之子

田州超市血案 兇嫌為亞裔商販、緬甸難民之子

熱門新聞

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
他們收購舊ATM機，竟發現內藏現金。（截圖自tiktok）

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

2021-10-06 00:42
英國男子養的藏獒常被誤認為「獅子」。(取材自臉書)

2歲藏獒重達70公斤 鄰居以為他在「遛獅子」

2021-10-07 23:33

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員
阿里男員工被爆「睡60女」女友怒：還把性病傳給我

阿里男員工被爆「睡60女」女友怒：還把性病傳給我