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驗孕棒藏冰淇淋 伴侶咬一口好驚喜 網錯焦：上面有尿？

編譯中心／綜合報導
女將陽性驗孕棒藏冰淇淋向伴侶報喜。（截圖自tiktok）
女將陽性驗孕棒藏冰淇淋向伴侶報喜。（截圖自tiktok）

一名女子麗莎（Lisa）日前將陽性驗孕棒藏在麥當勞冰淇淋裡向伴侶喬許（Josh）報喜，她將這段經歷的影片放到社群平台，至今已吸引超過1400萬觀看人次。部分網友覺得麗莎的創意有點噁心，表示：「上面有妳的尿耶」。

麗莎在影片中將陽性驗孕棒偷偷塞進冰淇淋裡，當她回到座位後，喬許提到冰淇淋吃太快會「腦門結凍」（brain freeze）。

麗莎接著借題發揮提到她一直想跟喬許一起「腦門結凍」，兩人等這一刻等很久了，現在終於能一起體驗這感覺了。一旁友人聽到麗莎的發言立刻意會她話中含意，但喬許仍在狀況外，直到喬許吃冰淇淋吃到驗孕棒露出一截才明白是怎麼一回事，興奮問：「這是真的嗎？」麗莎回答：「是真的！」

許多網友祝福這對佳偶，不少人卻不認同驗孕棒塞冰淇淋的做法，紛紛指出：「太噁心了」、「很不衛生耶」、「我不知道該如何看待這件事，女孩，你在上面尿尿耶」。

但一名網友提出：「只有我發現她在驗孕棒尿尿處蓋上蓋子嗎？」

@joshandlisa

The sweetest pregnancy announcement #pregnant #pregnancyannouncement #fyp #sweet #baby #mom #momsoftiktok #pregnancytiktok #preggo

♬ Relief - Daniel Ciurlizza

社群 麥當勞

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