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失智老報務員重拍婚紗哼英文歌 讓老伴心暖了

記者王昭月／高雄報導
蔡爺爺（右）重拍婚紗，又憶起愛唱的英文歌，重拾昔丰采。圖／台灣全人關懷照護服務協會提供
蔡爺爺（右）重拍婚紗，又憶起愛唱的英文歌，重拾昔丰采。圖／台灣全人關懷照護服務協會提供

現年86歲的蔡爺爺，早年是精通五國語言的輪船報務員，工作表現傑出，又帶點浪漫性格，但近3、4年，兒女發現他疑有失智傾向，生活中只認識同住的妻子與女兒，不過近日蔡爺爺參加台灣全人關懷照護服務協會一場「幸福100創意婚禮」活動，重拍婚紗的那天竟興起唱了「you are my sunshine」經典名曲，讓老伴驚呼「老公，你好像完全康復了」。

台灣全人關懷照護服務協會2016年起，每年邀請20對齡失智長者拍攝婚紗，帶他們回溯過去幸福美好的記憶，今年參加圓夢婚禮的失智長者剛好滿100對，曾任輪船報務員的蔡爺爺與妻子也是其中一對，夫妻倆結婚逾半世紀，再披婚紗，讓漸漸失去記憶的他，彷彿找回昔日的丰采。

影片來源：聯合新聞網

9日在高雄真道教會參加創意婚禮的20對銀齡夫妻，有人已結婚5、60年，但另一半正為失智症所苦，但仍不離不棄。台灣全人關懷照護服務協會書長林英明說，這次活動讓失智長輩體驗一下年輕世代拍婚紗過程，從選婚紗、髮妝、拍照到選片無一不與，鼓勵大家勇於圓夢。

「有長輩失智後，每次換衣服都會打人，但這次參加創意婚禮，配合度超高」，林英明說，失智照顧不應都是陰陰鬱鬱，只有悲苦，協會希望能彩繪失智友善，舞動銀髮浪漫，透過活動，讓更多人認識失智照護的現況。

經營手機維修店的陳怡文，她母親近年也逐漸忘了自己，忘了家人，她說，家裡開銀樓，母親年輕起就掌家，後來兩家店收掉，可能生活失了重心，約4年前有失智傾向，游泳時逆向，忘了付錢還和櫃檯人員吵架，差點被告，她知道母親病人，向對方百般賠罪才化解。盡管照顧失智者很累，但畢竟是自己的父母。

「提到失智這兩個字，就讓人很心疼」蔡爺爺的女兒蔡承均說，她父親早年因很優秀傑出，但知道自己可能失智後信心大挫，起初帶他上課，父親會覺得自己和其他失智程度較嚴重的同伴格格不入，心底衝擊不小，她看了也不捨。國內的失智照護據點，如果能依患者病情「分級」，可能會更好。

陳奶奶曾掌管家計，但4年前漸忘了身邊的親人。圖／台灣全人關懷照護服務協會提供
陳奶奶曾掌管家計，但4年前漸忘了身邊的親人。圖／台灣全人關懷照護服務協會提供

失智 台灣 游泳

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