美潛逃23年詐騙犯看球賽被認出？法警證實「錯了」：長超像

美國法警局日前發布2016年8月一場棒球比賽影片截圖，籲請民眾協助指認這名坐在本壘後方的男子，稱此人像極了一位棄保潛逃23年的詐騙犯，但最後證實找錯人了。畫面翻攝：Usmarshals.gov

美國 法警局（The U.S. Marshals Service）日前發布MLB洛杉磯道奇 隊2016年8月一場比賽的影片截圖，籲請民眾協助指認一名坐在本壘後方的男子身分，稱此人像極了一位棄保潛逃23年的詐騙 犯，但最後證實找錯人了，對方只是外貌長得「非常像」而已。

今日美國報報導，男子被懷疑是犯下美國史上最大銀行詐騙案之一的魯福（John Ruffo）。

現年66歲的魯福跟多名共犯詐騙美國國內外多間銀行資助一個虛構的極機密無煙香菸研發計畫，金額相當於現今的3.5億美元，經裁定有罪、獲判17年6個月有期徒刑。

據報導，魯福先獲准交保，卻從來沒有入獄服刑，1998年11月後一直在逃，最後一次確認目擊是在紐約市的一個自動提款機前，據信經甘迺迪機場逃亡，1300萬美元贓款也始終未被追回，現仍名列美國法警局15大通緝逃犯名單。

美國法警局7日發布新聞稿表示，「因應近來廣泛的媒體報導，一位情報提供者挺身而出，提供關於道奇隊比賽觀戰者身分的可靠資訊。情報提供者與家屬跟執法機構充分合作，提供關於觀戰者的詳細資料」。

根據CNN掌握消息，美國法警瓦爾德諾（Marshals Deputy Pat Valdenor）特地赴洛杉磯郊區，跟被懷疑是魯福的男子和他的家人碰面，經過採集指紋與審查出身證明，核實這位出現在棒球比賽的男子身分並不是在逃的魯福。美國法警局沒有披露當事人的姓名。