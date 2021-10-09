我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦在南海撞到啥？中網熱議：中國漁民立功了

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中非市場作為傷美企

台版神鬼交鋒？無牌律師國中學歷 官司常勝軍還抽傭3成

記者邵心杰／台南9日電
國中畢業且沒有律師證書的張男，為何男撰寫訴狀且擔任其送達代收人，竟打贏官司。(本報資料照片)
國中畢業且沒有律師證書的張男，為何男撰寫訴狀且擔任其送達代收人，竟打贏官司。(本報資料照片)

何姓男子與人有金錢借貸糾紛，經友人介紹，委託張姓男子提起民事訴訟，向對方追討債權，並約定事成後張男可分得討回借款的三成。國中畢業且沒有律師證書的張男，為何男撰寫訴狀且擔任其送達代收人，不但打贏官司，還獲13萬多元（台幣，下同，約1493美元）報酬，但事後被法院抓包，一審判張男5月，不服上訴，二審認他曾犯業務侵占罪不到3年再違反律師法，屬累犯加重其刑，改判6月，不得上訴。

檢方調查，張男沒有律師證書，先於2013年4月22日，為何男撰寫民事起訴狀，擔任其送達代收人，向朴子簡易庭起訴請求蔡姓男子應給付何男44萬300元，經朴子簡易庭審理，同年5月、7月、8月間，三度為何男製作民事聲請狀，全案經法官審理後，同年12月18日判決何男勝訴。

然而，朴子簡易庭發現張男違反律師法而告發，經嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地院認張男犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，判他5月徒刑，不服上訴。

張男：常幫忙追債 成功滿多件的

張男表示，確實製作書狀寄送到原審法院並擔任送達代收人，但矢口否認違反律師法犯行。他辯稱，他依照兩造傳真來的內容，找人以電腦打字，再由他在書狀蓋用何男的私章後，寄送到原審法院。他說，除了起訴狀內容，他有參與共同討論過外，其餘書狀都是由他依傳真內容的格式一字不改，找人繕打用印後寄出。

張男也說，之前有在幫八大行業的老闆對於欠債的客戶及員工以支票支付命令方式或法拍屋等非訟法律方式追債，成功滿多件的，可以獲得追討的錢的三成，這起案件也是這樣處理的。

台南高分院合議庭認為，張男自承有非訟及多次追討債務成功案例，及該書狀中有針對違約金部分與證人何男討論相關書寫內容，可見張男具有書寫書狀的相關法律知識。且該書狀訴訟標的金額44萬餘元，若僅擔任送達代收人，即可於勝訴追討款項後可獲得最多13萬餘元的報酬，已遠高於現今一般律師所能獲得酬金行情，也可認張男確有製作書狀，始能受有如此高額酬金，並非單純擔任送達代收人而已。

合議庭指出，張男前犯業務侵占罪經判處1年2月徒刑後，執行完畢未逾3年，即再犯本罪，應依累犯規定，加重其最低本刑。

支票

上一則

雙十「國慶花」開了 金花石蒜「見花不見葉」超特別

延伸閱讀

德州墮胎禁令 聯邦第五巡迴上訴法院裁定暫時恢復

德州墮胎禁令 聯邦第五巡迴上訴法院裁定暫時恢復
聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴

聯邦法官下令暫擋心跳法 德州上訴
小馬可仕將選菲律賓總統重振家族 母親為貪汙罪上訴中

小馬可仕將選菲律賓總統重振家族 母親為貪汙罪上訴中
聯邦上訴法院：拜登政府得以引用法典第42卷驅逐無證客

聯邦上訴法院：拜登政府得以引用法典第42卷驅逐無證客

熱門新聞

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
他們收購舊ATM機，竟發現內藏現金。（截圖自tiktok）

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

2021-10-06 00:42

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手