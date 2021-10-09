台版神鬼交鋒？無牌律師國中學歷 官司常勝軍還抽傭3成

國中畢業且沒有律師證書的張男，為何男撰寫訴狀且擔任其送達代收人，竟打贏官司。(本報資料照片)

何姓男子與人有金錢借貸糾紛，經友人介紹，委託張姓男子提起民事訴訟，向對方追討債權，並約定事成後張男可分得討回借款的三成。國中畢業且沒有律師證書的張男，為何男撰寫訴狀且擔任其送達代收人，不但打贏官司，還獲13萬多元（台幣，下同，約1493美元）報酬，但事後被法院抓包，一審判張男5月，不服上訴，二審認他曾犯業務侵占罪不到3年再違反律師法，屬累犯加重其刑，改判6月，不得上訴。

檢方調查，張男沒有律師證書，先於2013年4月22日，為何男撰寫民事起訴狀，擔任其送達代收人，向朴子簡易庭起訴請求蔡姓男子應給付何男44萬300元，經朴子簡易庭審理，同年5月、7月、8月間，三度為何男製作民事聲請狀，全案經法官審理後，同年12月18日判決何男勝訴。

然而，朴子簡易庭發現張男違反律師法而告發，經嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地院認張男犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，判他5月徒刑，不服上訴。

張男：常幫忙追債 成功滿多件的

張男表示，確實製作書狀寄送到原審法院並擔任送達代收人，但矢口否認違反律師法犯行。他辯稱，他依照兩造傳真來的內容，找人以電腦打字，再由他在書狀蓋用何男的私章後，寄送到原審法院。他說，除了起訴狀內容，他有參與共同討論過外，其餘書狀都是由他依傳真內容的格式一字不改，找人繕打用印後寄出。

張男也說，之前有在幫八大行業的老闆對於欠債的客戶及員工以支票 支付命令方式或法拍屋等非訟法律方式追債，成功滿多件的，可以獲得追討的錢的三成，這起案件也是這樣處理的。

台南高分院合議庭認為，張男自承有非訟及多次追討債務成功案例，及該書狀中有針對違約金部分與證人何男討論相關書寫內容，可見張男具有書寫書狀的相關法律知識。且該書狀訴訟標的金額44萬餘元，若僅擔任送達代收人，即可於勝訴追討款項後可獲得最多13萬餘元的報酬，已遠高於現今一般律師所能獲得酬金行情，也可認張男確有製作書狀，始能受有如此高額酬金，並非單純擔任送達代收人而已。

合議庭指出，張男前犯業務侵占罪經判處1年2月徒刑後，執行完畢未逾3年，即再犯本罪，應依累犯規定，加重其最低本刑。