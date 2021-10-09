我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

16歲選美少女染怪病「2年急衰老」 看起來比媽媽滄桑

國際新聞組／綜合報導
菲律賓16歲少女卡拉格，因為早衰症外表看起來像50歲。（截圖自YouTube）
菲律賓16歲少女卡拉格，因為早衰症外表看起來像50歲。（截圖自YouTube）

菲律賓一名16歲少女卡拉格（Raizel Calago），曾是個外表亮麗又充滿自信的美少女，14歲時還參加過選美大賽。2019年時她身上莫名冒出皮疹、皺紋，短短兩年容貌急速衰老，醫生診斷她罹患「早衰症」，16歲的她，如今看起來像50多歲的女人，與母親站在一起時，看起來比母親更老。

綜合媒體報導，卡拉格日前接受網路節目「GMA Public Affairs」的採訪，她表示14歲時就因為早熟的外型參加了選美比賽，但某天身體開始出現皮疹、皺紋症狀，之後更遍及全身上下；醫生一開始還以為是被蟲咬到，不過擦了藥後也沒有效。

卡拉格透露，她的情況逐漸惡化，除了長皺紋外，身體機能似乎也跟著衰退，如果久坐後一站起身就會背痛。前往大醫院檢查後，醫師判斷她可能是得了罕見的早衰症，醫生表示，早衰症是「不可逆轉的現象」，目前只能使用藥物延緩身體老化的速度。

從病發至今約兩年時間，16歲的卡拉格外表看起來比36歲的媽媽更年長，母親談到女兒病情時難過落淚，「當其他人說女兒年紀比我大時，真的很傷心」。

備受打擊的卡拉格坦言，生病後她變得非常自卑，容貌不再像過去亮麗更嚴重影響了社交生活，「我不再跟朋友出門，外出也總是使用口罩、衣服遮蔽皺巴巴的肌膚」，她難過地說，「自己這輩子唯一的願望就是能讓容貌復原」。

來源：GMA Public Affairs YouTube

卡拉格發病前外型亮麗。（取材自臉書）
卡拉格發病前外型亮麗。（取材自臉書）

口罩 YouTube

上一則

鹿闖北海道新幹線 20人花逾7小時才驅離

延伸閱讀

CDC新報告：照顧者染疫亡 全美14萬童心靈受創

CDC新報告：照顧者染疫亡 全美14萬童心靈受創
「我們戀愛吧3」鏡頭聚焦少女臀腿 挨批

「我們戀愛吧3」鏡頭聚焦少女臀腿 挨批
法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女

法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女
涉性侵多名少女 奇諾市13歲男童被捕

涉性侵多名少女 奇諾市13歲男童被捕

熱門新聞

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
他們收購舊ATM機，竟發現內藏現金。（截圖自tiktok）

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

2021-10-06 00:42

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手