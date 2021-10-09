16歲選美少女染怪病「2年急衰老」 看起來比媽媽滄桑

菲律賓16歲少女卡拉格，因為早衰症外表看起來像50歲。（截圖自YouTube）

菲律賓一名16歲少女卡拉格（Raizel Calago），曾是個外表亮麗又充滿自信的美少女，14歲時還參加過選美大賽。2019年時她身上莫名冒出皮疹、皺紋，短短兩年容貌急速衰老，醫生診斷她罹患「早衰症」，16歲的她，如今看起來像50多歲的女人，與母親站在一起時，看起來比母親更老。

綜合媒體報導，卡拉格日前接受網路節目「GMA Public Affairs」的採訪，她表示14歲時就因為早熟的外型參加了選美比賽，但某天身體開始出現皮疹、皺紋症狀，之後更遍及全身上下；醫生一開始還以為是被蟲咬到，不過擦了藥後也沒有效。

卡拉格透露，她的情況逐漸惡化，除了長皺紋外，身體機能似乎也跟著衰退，如果久坐後一站起身就會背痛。前往大醫院檢查後，醫師判斷她可能是得了罕見的早衰症，醫生表示，早衰症是「不可逆轉的現象」，目前只能使用藥物延緩身體老化的速度。

從病發至今約兩年時間，16歲的卡拉格外表看起來比36歲的媽媽更年長，母親談到女兒病情時難過落淚，「當其他人說女兒年紀比我大時，真的很傷心」。

備受打擊的卡拉格坦言，生病後她變得非常自卑，容貌不再像過去亮麗更嚴重影響了社交生活，「我不再跟朋友出門，外出也總是使用口罩 、衣服遮蔽皺巴巴的肌膚」，她難過地說，「自己這輩子唯一的願望就是能讓容貌復原」。

來源：GMA Public Affairs YouTube