再掀瘡疤？「黛妃」即將上映 皇室專家護主先開罵

「黛妃」裡的克莉絲汀史都華常是一臉憂鬱。（圖：車庫提供）

由克莉絲汀史都華主演的新片「黛妃 」即將於11月於全球各地盛大上映，雖然已傳出極佳影評、她更被視為奧斯卡最佳女主角提名的熱門人選之一，但已有英國 皇室專家出面維護皇室顏面，稱片中對黛安娜飲食障礙症，以及在兒子威廉眼前掉眼淚，甚至有自我傷害情況的描述，真的很過分，簡直失去對她的尊重也很不厚道，試圖將這片打成譁眾取寵的噱頭電影，免得皇室形象再度受損。

黛安娜固然是「人民的王妃」、至今仍廣受英國民眾的喜愛，但卻也是英國皇室問題很大、造成皇室成員婚姻悲劇罪魁禍首的最鮮明例證，因此以她為題材的影視節目，永遠讓皇室和其工作人員宛如芒刺在背，一定要攻擊、批評，期待觀眾真的受到影響而忽略，才不至於再度損及皇室顏面。

之前Netflix 「王冠」第4季對於黛安娜和丈夫查理王子的描繪，就引來英皇室和文化大臣的攻擊，還強迫Netflix在播出前註明情節純屬虛構，Netflix完全不理會，沒有屈從。而今「黛妃」對黛安娜的不幸婚姻有更強烈的描述，皇室專家當然要趁片子還沒盛大公映前趕快為皇室開炮，用心昭然若揭。

根據英國媒體報導，「黛妃」編導用力呈現黛安娜生前心中既難過又無助、陷入許多夢魘的不幸處境，克莉絲汀史都華演出成績意外的好，絕對會讓英皇室感到相當不舒服。