上野動物園熊貓雙胞胎取名曉曉、蕾蕾 明年1月公開亮相

日本東京上野動物園的熊貓雙胞胎取名為「曉曉」與「蕾蕾」。(取材自微博)

日本東京 上野動物園 今年6月誕生一對雙胞胎大熊貓，分別為一公一母，園方舉行公開徵求命名活動，今天結果揭曉，決定分別取名為「曉曉」與「蕾蕾」，預定明年1月公開亮相。

日本讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子今天召開記者會宣布，從民眾投稿超過19萬件的命名中，決定為大熊貓雙胞胎的公寶寶取名為「曉曉」，母寶寶取名「蕾蕾」。

日本放送協會（NHK）報導，曉曉與蕾蕾的名字，是由東京都的選考委員以及擁有這對雙胞胎所有權的中國相關單位協商決定。

目前雙胞胎寶寶成長順利，體重都超過6公斤，動作也越來越活潑。上野動物園規劃將在明年1月讓雙胞胎與媽媽真真一起公開亮相。

上野動物園的大熊貓真真今年6月23日產下雙胞胎寶寶，是上野動物園首度有雙胞胎大熊貓誕生，園方為這對一公一母的雙胞胎舉行公開徵求命名的活動，至8月20日的2週之內收到19萬2712件回覆。

4年前這對雙胞胎的姊姊香香誕生後的公開徵名活動時，接獲逾32萬件回覆。園方研判，這次可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造訪上野動物園的遊客有限，所以接獲的回覆件數減少。