我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

上野動物園熊貓雙胞胎取名曉曉、蕾蕾 明年1月公開亮相

中央社／東京8日綜合外電
日本東京上野動物園的熊貓雙胞胎取名為「曉曉」與「蕾蕾」。(取材自微博)
日本東京上野動物園的熊貓雙胞胎取名為「曉曉」與「蕾蕾」。(取材自微博)

日本東京上野動物園今年6月誕生一對雙胞胎大熊貓，分別為一公一母，園方舉行公開徵求命名活動，今天結果揭曉，決定分別取名為「曉曉」與「蕾蕾」，預定明年1月公開亮相。

日本讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子今天召開記者會宣布，從民眾投稿超過19萬件的命名中，決定為大熊貓雙胞胎的公寶寶取名為「曉曉」，母寶寶取名「蕾蕾」。

日本放送協會（NHK）報導，曉曉與蕾蕾的名字，是由東京都的選考委員以及擁有這對雙胞胎所有權的中國相關單位協商決定。

目前雙胞胎寶寶成長順利，體重都超過6公斤，動作也越來越活潑。上野動物園規劃將在明年1月讓雙胞胎與媽媽真真一起公開亮相。

上野動物園的大熊貓真真今年6月23日產下雙胞胎寶寶，是上野動物園首度有雙胞胎大熊貓誕生，園方為這對一公一母的雙胞胎舉行公開徵求命名的活動，至8月20日的2週之內收到19萬2712件回覆。

4年前這對雙胞胎的姊姊香香誕生後的公開徵名活動時，接獲逾32萬件回覆。園方研判，這次可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造訪上野動物園的遊客有限，所以接獲的回覆件數減少。

中國大熊貓保護研究中心旅居日本東京上野動物園的大熊貓「仙女」生下一對雙胞胎。(取...
中國大熊貓保護研究中心旅居日本東京上野動物園的大熊貓「仙女」生下一對雙胞胎。(取材自每日新聞)

動物園 東京 日本

上一則

魷魚遊戲李政宰、鄭好娟登美脫口秀 珠寶都選這一牌

延伸閱讀

日本6.1強震20多傷 地鐵暫停 民眾深夜回不了家

日本6.1強震20多傷 地鐵暫停 民眾深夜回不了家
涉殺雙胞胎妹妹 德州17歲少年：我在夢遊

涉殺雙胞胎妹妹 德州17歲少年：我在夢遊
曾在美生活 熊貓「白雲」、「小禮物」視頻會老友

曾在美生活 熊貓「白雲」、「小禮物」視頻會老友
曾在美生活的熊貓 以視頻賀中國國慶並問候美國

曾在美生活的熊貓 以視頻賀中國國慶並問候美國

熱門新聞

日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒

彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒