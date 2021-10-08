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打破「花花公子」傳統 首位同志兔男郎登上封面

編譯徐榆涵／即時報導
美國知名成人雜誌《花花公子》邀請布萊特曼．洛克拍攝最新一期封面。(取材自Instagram@bretmanrock）
美國知名成人雜誌《花花公子》邀請布萊特曼．洛克拍攝最新一期封面。(取材自[email protected]

美國男性成人雜誌「花花公子」（Playboy）數位版近日公開最新一期雜誌封面，但封面人物不是往常所見的美艷兔女郎，而是一名來自菲律賓的同性戀男明星，成為該刊物近70年來首位公開出櫃的兔男郎，成功掀起話題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年23歲的布萊特曼．洛克（Bretman Rock）起初在YouTube當美妝網紅，結果一炮而紅，現在是菲律賓媒體龍頭ABS-CBN旗下Adober Studios的簽約藝人，如今成為少數登上「花花公子」封面的男性之一。

「花花公子」自1953年創刊以來，只有少數男性受邀成為封面人物，包括美國前總統川普、拉丁嘻哈歌手壞痞兔（Bad Bunny）以及火星人布魯諾（Bruno Mars）等。

「花花公子」援引洛克的話在Instagram上發文說，「對LGBT和有色人種社群來說，「花花公子」的封面上能有一名男性是件大事，這一切都太超現實了。」

洛克曾與「花花公子」聯手製作過服裝，但這是他第一次登上雜誌封面，成為首位「封面男郎」，讓一向主打直男愛好的「花花公子」寫下新頁。「花花公子」紙本已在去年3月停刊，因此洛克的封面照只有數位版本。

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