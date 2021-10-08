諾貝爾和平獎將揭曉 氣候變遷今年最受關注

外界認為，今年諾貝爾和平獎獲獎者可能是氣候變遷倡議者。(美聯社)

諾貝爾和平獎8日將公布得主，和平獎是唯一在奧斯陸頒發的諾貝爾獎 項，捍衛新聞自由組織在諾貝爾和平獎的主要競爭者之列。白俄羅斯 反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）和氣候社運家童貝里（Greta Thunberg）也是可能人選。

諾貝爾和平獎的形象過去幾年遭遇重大打擊，曾經獲獎者衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）捲入內戰，另一名獲獎者翁山蘇姬則替少數族裔洛興雅人（Rohingya）遭屠殺辯護。

諾貝爾和平獎去年頒給世界糧食計劃署（World Food Programme），有人猜測由於全球正遭遇熱浪、洪災，以及野火等致命天災，下個獲獎者可能是氣候變遷倡議者。

研究諾貝爾獎的歷史學家史文（Asle Sveen）表示：「這是當下最重要的議題。」

其他專家則認為，爭取資訊自由與媒體權益的組織，例如無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）等可能獲獎。

世界衛生組織（WHO）和疫苗 全球取得機制（COVAX）曾是和平獎熱門，卻因為疫苗分配速度遲緩被減分。