我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低

債限是什麼？何不乾脆廢除？QA一次看

諾貝爾和平獎將揭曉 氣候變遷今年最受關注

中央社／斯德哥爾摩8日報導
外界認為，今年諾貝爾和平獎獲獎者可能是氣候變遷倡議者。(美聯社)
外界認為，今年諾貝爾和平獎獲獎者可能是氣候變遷倡議者。(美聯社)

諾貝爾和平獎8日將公布得主，和平獎是唯一在奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，捍衛新聞自由組織在諾貝爾和平獎的主要競爭者之列。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）和氣候社運家童貝里（Greta Thunberg）也是可能人選。

諾貝爾和平獎的形象過去幾年遭遇重大打擊，曾經獲獎者衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）捲入內戰，另一名獲獎者翁山蘇姬則替少數族裔洛興雅人（Rohingya）遭屠殺辯護。

諾貝爾和平獎去年頒給世界糧食計劃署（World Food Programme），有人猜測由於全球正遭遇熱浪、洪災，以及野火等致命天災，下個獲獎者可能是氣候變遷倡議者。

研究諾貝爾獎的歷史學家史文（Asle Sveen）表示：「這是當下最重要的議題。」

其他專家則認為，爭取資訊自由與媒體權益的組織，例如無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）等可能獲獎。

世界衛生組織（WHO）和疫苗全球取得機制（COVAX）曾是和平獎熱門，卻因為疫苗分配速度遲緩被減分。

諾貝爾獎 疫苗 白俄羅斯

上一則

「王思聰」突加微信 語音聊天示愛 瘋狂女粉被騙大筆錢

下一則

10月8日星座運勢 雙子放鬆身心 水瓶別推責任

延伸閱讀

室內口罩令解禁 金山灣區8縣1市3標準公布

室內口罩令解禁 金山灣區8縣1市3標準公布
防心肌炎 未成年人打1劑疫苗就好？美暫不跟進

防心肌炎 未成年人打1劑疫苗就好？美暫不跟進
配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗

配合政府規定 IBM要求員工12/8前打完疫苗
拒打疫苗 洛杉磯加大麻醉師被趕出辦公室

拒打疫苗 洛杉磯加大麻醉師被趕出辦公室

熱門新聞

日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42

超人氣

更多 >
殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼

孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理