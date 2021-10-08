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「王思聰」突加微信 語音聊天示愛 瘋狂女粉被騙大筆錢

中國新聞組／北京8日電
王思聰。（取材自微博）
王思聰。（取材自微博）

浙江蕭山一位胡姓女子是王思聰的瘋狂粉絲，多次在微博表達對王的愛意，沒想到卻因此被詐騙集團給盯上，用了甜言密語騙走了超過3萬元人民幣（約4648美元）。

新聞晨報報導，今年9月初，一男子加了胡女的微信，並申請與其語音聊天，作為王思聰鐵粉的胡女聽到對方這熟悉的聲音，不禁小鹿亂撞，對方難道就是王思聰？他怎麼會主動示好？起初她還心存警惕，但在再三追問下，對方竟對他「承認」自己就是王思聰。

胡女一發不可收拾，每天與偶像濃情蜜意卻漸漸落入圈套。蜜聊一段時間以後，以有錢著稱的「王思聰」突然以同意見面甚至結婚為由，多次向胡女索要路費、彩禮費等「小錢」，胡女單純以為這是王思聰在考驗自己的誠意，一來二去打過去3萬餘元人民幣。

誰知等來的並不是驚喜，而是人間蒸發。此時，胡女依然不願接受被騙的事實，寄望對方如果不想結婚，能退回彩禮便好，誰知這樣的妥協對方仍舊無消無息。胡女的家人得知此事後，為了讓她死了這條心，果斷報警求幫助。

蕭山蜀山派出所受立案後，隨即對案件開展調查，確定暫住上海的「王思聰」的真實身分實則是張男，於是立即凍結其帳戶。

張男稱，在微博上刷到胡女對王思聰的「愛意」留言後，就起了歪念頭，想靠自己天生酷似王思聰的聲音進行詐騙。他加了胡女微信後，一直用語音與她聊天，並假裝不小心被識破了身分，很快騙取對方的信任，又利用對方對愛情的幻想，多次騙取錢財。

目前，張男因涉嫌詐騙罪，已被依法刑事拘留。

詐騙集團 微信 微博

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