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北京環球影城出租「魔法袍」7天掙2萬元人民幣

特派記者賴錦宏／北京報導
十一假期，北京環球影城哈利波特園區成為熱門打卡景點，有業者出租「魔法袍」，光「十一」7天掙2萬元人民幣。（取材自微博）
十一假期，北京環球影城哈利波特園區成為熱門打卡景點，有業者出租「魔法袍」，光「十一」7天掙2萬元人民幣。（取材自微博）

北京環球影城最受歡迎的「哈利波特的魔法世界」園區，粉絲們蜂擁而至拍照打卡，穿魔法袍、玩魔杖是標配，但園內售價849元人民幣一件、349元人民幣一根的價格被視為太貴，衍生出了出租魔法袍、魔杖的生意。出租魔法袍、魔杖最火，十一7天收益近2萬元人民幣(約3098美元)。

鳳凰網報導稱，在環球影城，魔法袍849元(人民幣，下同)一件，互動魔杖349元一根。專門出租魔法袍的小凱表示，一部分遊客覺得售價太貴，於是誕生了出租的生意。

據小紅書上的價格來看，出租一件魔法袍價格普遍在100元上下，魔杖在50元上下。他當時花了近一萬元買了10套，後來覺察到園區裡的魔法袍、魔杖缺貨，他趕緊掃貨，又買了10多套。

他提到，園區近期一度缺貨，有的遊客想要穿上魔法袍拍照，不得不租。他手裡的衣服幾乎每天都能租完，沒幾天就回本。粗略計算，十一假期7天收益近2萬。

十一期間，許多北京朋友圈有被哈利波特霍格華茲城堡下，披著黑色魔法袍的照片刷屏嗎？這是「哈迷」到環球影城，標準的遊客打卡照。在小紅書、微博、閒魚上，發布出租信息後，會和顧客線上約定時間，在環球影城附近取貨。

魔法袍的火熱，也帶動了線上生意。專做哈利波特周邊生意的淘寶店店主小可表示，他們店已開了5年，9月份銷售額漲了一倍，很多顧客要趕在十一去環球影城玩穿，每天趕時間發貨，吃飯睡覺時間都是擠出來的。

在環球影城買來的正版魔法袍，租賃空間才更大。環球影城魔法袍價格高，再加上一度缺貨，都讓租賃市場風生水起。小凱剛開始做的時候，競爭商家還不多，短短幾天，做魔法袍租賃的店家變多，有人開始打起「押金戰」。

「魔法袍價格800多元，押金都是800元」，他表示，目前市場供不應求，出現三四百押金的，他覺得極可能不是正版，「現在市場這麼稀缺，正版的商家肯定不願意降押金」。另一位商家也證實了這一說法。

商家王強手裡的魔法袍不多，還想了一個辦法，回收遊客的魔法袍，或幫忙代租，收益五五分成。為了吸引顧客，他還想出了升級服務，租賃完的魔法袍乾洗完再出租，儘管一件得花25元，但能「把品質提上去」。

9月20號才開園的環球影城，魔法袍租賃市場就已經從藍海變為了紅海。

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