我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

記者張議晨／高雄報導
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

高雄鄭姓情侶檔日前相約到苓雅區一間汽車旅館休息，不料放鬆過頭，在旅館房間內吸毒，轄區員警獲報後進門時，兩人全裸昏睡在床上，不顧員警在房內繼續「賴床」，警方在房內查獲15包疑似毒咖啡包，將兩人帶回派出所，依毒品危害防制條例移送偵辦。

鄭男、蔡女相約到高雄市建國一路某汽車旅館休息，但入住超時後卻遲遲未辦理退房，業者在房門外敲門多次都沒人回應，擔心兩人在房內發生不測，立即報警求助。

來源：聯合影音

警方獲報後派巡邏員警前往，在業者陪同下進入房間，當場發現鄭男、蔡女「裸身」躺在床上，員警呼喊多次還叫不醒，直到警方通報救護人員到場後，這對情侶才緩緩從床上醒來，只是沒多久又躺在床上「賴床」。

後來員警在房內找到疑似毒咖啡包，還在鄭男褲兜找到疑似水果飲料調味粉，追問之下鄭男才坦承內含二級毒品，他和女友是為了紓壓，才入住摩鐵吸毒。

警方在雙人床與桌子的夾縫地板處，發現其餘的15包同款水果粉，隨即全數查扣，將賴床的鄭男、蔡女帶返所並檢驗16包葡萄圖樣水果粉（共重33.54公克）後，呈現安非他命陽性反應，詢後兩人均依毒品危害防制條例移送偵辦。

鄭姓情侶檔昨天相約到苓雅區一間汽車旅館休息，不料放鬆過頭，在旅館房間內全裸吸毒。...
鄭姓情侶檔昨天相約到苓雅區一間汽車旅館休息，不料放鬆過頭，在旅館房間內全裸吸毒。（圖：讀者提供）

毒品 旅館 咖啡

上一則

「阿波羅11號降落在寂靜之海」月球地形圖 美得好奇幻

延伸閱讀

防吸毒過量 舊金山提議建立「安全注射中心」

防吸毒過量 舊金山提議建立「安全注射中心」
搶救吸毒過量華青 2警員受表彰

搶救吸毒過量華青 2警員受表彰
港吸毒人數 青少年大增七成六

港吸毒人數 青少年大增七成六
華男吸毒過量暈倒街頭 華警與同仁施救

華男吸毒過量暈倒街頭 華警與同仁施救

熱門新聞

前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文
工薪族存款餘額逾600元 IRS都想看

工薪族存款餘額逾600元 IRS都想看