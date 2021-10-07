諾貝爾文學獎揭曉倒數 村上春樹能否擺脫萬年落榜？

村上春樹。（中央社）

日本 作家村上春樹 從2006年被視為諾貝爾 文學獎熱門人選以來，今年已邁入第16年，雖然過去15年不斷讓村上迷失望，但日媒仍以性別、地域等因素分析，看好村上今天的奪獎機率。

日本作家川端康成及大江健三郎，分別奪得1968年及1994年的諾貝爾文學獎；另外日裔英籍作家石黑一雄，拿下2017年諾貝爾文學獎。村上如能奪得諾貝爾文學獎，將是史上第3位日籍作家。

村上今年人氣比去年來得高

村上春樹讀者群不僅在日本，在全球也為數不少，作品經翻譯後在超過50個國家或地區出版。2006年獲得愛爾蘭法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎及捷克的卡夫卡獎，2009年獲耶路撒冷獎，作品在國際上受到高度評價。

今年諾貝爾文學獎得主7日揭曉，日本朝日電視台報導，英國博彩公司Nicer Odds以賠率預測可能得主，村上去年排名第3，今年排名一度上升到第2名；而在其他的博彩公司排名，村上也跟往年一樣名列前茅。

村上今年人氣較去年來得高，可能跟近年都是歐美作家獲獎有關。

日本報知體育報導，截至昨天晚間最新預測，村上在英國立博博彩公司（Ladbrokes Plc）預測站上第一名。

村上從2006年起一直被視為奪得諾貝爾文學獎熱門作家，而在博彩公司預測居首位，今年是繼2012年到2014年連續3年後、時隔7年再度站上首位。

9年沒有亞洲人得過獎

法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）及肯亞作家詹姆士．恩古吉（James Ngugi），並列預測榜第2名；加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）排名第4。

古諺有「事不過三」，這次村上會被認為「事不過十六」的理由，跟去年獲獎者是美國女詩人露伊絲．葛綠珂（Louise Gluck）有關。

從村上獲得卡夫卡獎的2006年以來，已出過6名諾貝爾文學獎女性獲獎人，且沒有女性連續獲獎前例。

再看亞洲獲獎人，從2012年中國籍的莫言之後，已有9年沒有亞洲人獲獎；因此，從考量性別、地域及語言等因素的平衡來看，無法否認今年可能繼1994年大江健三郎後，再出現一位日本得主。