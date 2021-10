寵物鳥逃離阿富汗 入境隨俗會說法文、交了女朋友

一名逃離神學士 (Taliban,另譯塔利班)掌權後的阿富汗 的女孩一路將自己心愛的八哥鳥帶在身邊,但礙於規定卻不能將其帶至法國,幸好法國駐阿拉伯聯合大公國大使出手相助收養了牠,如今這隻八哥已經「入境隨俗」、甚至學會說法文。

「衛報」報導,法國駐阿拉伯聯合大公國大使查特爾(Xavier Chatel)表示,當時他被這個小女孩感動,她最一開始從阿富汗首都喀布爾 混亂撤離期間,便帶著這隻名叫「朱吉」(Juji)的八哥鳥,並一路來到阿拉伯聯合大公國的空軍基地。

查特爾在推文中提到,女孩在即將撤離至法國時被告知「出於衛生原因不能帶著寵物」,這讓她傷心不已。查特爾表示「她無聲地哭了、我被感動了,我答應在住處照顧那隻鳥、餵牠,她可以隨時來拜訪或帶牠回家,我不會忘記她感激的神情」。

如今,朱吉還交了一個「女朋友」、一隻每天都來看他的鴿子,而且還學會說法語的打招呼「Bonjour」,查特爾表示「這一刻直擊他的心」,更表示那名小女孩已經在推特上找到他,而且很高興看到她的鳥受到如此好的照顧。

