寵物鳥逃離阿富汗 入境隨俗會說法文、交了女朋友
一名逃離神學士(Taliban，另譯塔利班)掌權後的阿富汗的女孩一路將自己心愛的八哥鳥帶在身邊，但礙於規定卻不能將其帶至法國，幸好法國駐阿拉伯聯合大公國大使出手相助收養了牠，如今這隻八哥已經「入境隨俗」、甚至學會說法文。
「衛報」報導，法國駐阿拉伯聯合大公國大使查特爾（Xavier Chatel）表示，當時他被這個小女孩感動，她最一開始從阿富汗首都喀布爾混亂撤離期間，便帶著這隻名叫「朱吉」（Juji）的八哥鳥，並一路來到阿拉伯聯合大公國的空軍基地。
查特爾在推文中提到，女孩在即將撤離至法國時被告知「出於衛生原因不能帶著寵物」，這讓她傷心不已。查特爾表示「她無聲地哭了、我被感動了，我答應在住處照顧那隻鳥、餵牠，她可以隨時來拜訪或帶牠回家，我不會忘記她感激的神情」。
如今，朱吉還交了一個「女朋友」、一隻每天都來看他的鴿子，而且還學會說法語的打招呼「Bonjour」，查特爾表示「這一刻直擊他的心」，更表示那名小女孩已經在推特上找到他，而且很高興看到她的鳥受到如此好的照顧。
...Or so I thought. Until one day, the (female) manager of the French residence sent me this "Bonjour" that went straight to my heart.— Xavier Chatel (@Xavier_Chatel_) October 5, 2021
7/8 pic.twitter.com/0k5BIn7hR7
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