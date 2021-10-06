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寵物鳥逃離阿富汗 入境隨俗會說法文、交了女朋友

編譯張君堯／即時報導
一名逃離神學士掌權後的阿富汗的女孩一路將自己心愛的八哥鳥帶在身邊，但礙於規定卻不能將其帶至法國，幸好法國駐阿拉伯聯合大公國大使出手相助收養了牠，如今這隻八哥已經「入境隨俗」、甚至學會說法文。(取材自推特)
一名逃離神學士掌權後的阿富汗的女孩一路將自己心愛的八哥鳥帶在身邊，但礙於規定卻不能將其帶至法國，幸好法國駐阿拉伯聯合大公國大使出手相助收養了牠，如今這隻八哥已經「入境隨俗」、甚至學會說法文。(取材自推特)

一名逃離神學士(Taliban，另譯塔利班)掌權後的阿富汗的女孩一路將自己心愛的八哥鳥帶在身邊，但礙於規定卻不能將其帶至法國，幸好法國駐阿拉伯聯合大公國大使出手相助收養了牠，如今這隻八哥已經「入境隨俗」、甚至學會說法文。

「衛報」報導，法國駐阿拉伯聯合大公國大使查特爾（Xavier Chatel）表示，當時他被這個小女孩感動，她最一開始從阿富汗首都喀布爾混亂撤離期間，便帶著這隻名叫「朱吉」（Juji）的八哥鳥，並一路來到阿拉伯聯合大公國的空軍基地。

查特爾在推文中提到，女孩在即將撤離至法國時被告知「出於衛生原因不能帶著寵物」，這讓她傷心不已。查特爾表示「她無聲地哭了、我被感動了，我答應在住處照顧那隻鳥、餵牠，她可以隨時來拜訪或帶牠回家，我不會忘記她感激的神情」。

如今，朱吉還交了一個「女朋友」、一隻每天都來看他的鴿子，而且還學會說法語的打招呼「Bonjour」，查特爾表示「這一刻直擊他的心」，更表示那名小女孩已經在推特上找到他，而且很高興看到她的鳥受到如此好的照顧。

阿富汗 喀布爾 神學士

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