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酒醉男女夜半闖遊樂園 玩滑水道受重傷竟要業者賠償

編譯中心／綜合報導
維克絲（左）與道格拉斯酒後闖入水上樂園的滑水道，往下溜後撞到屏障，讓兩人腿部重傷。（This Morning影片截圖）
維克絲（左）與道格拉斯酒後闖入水上樂園的滑水道，往下溜後撞到屏障，讓兩人腿部重傷。（This Morning影片截圖）

有道理嗎？英國46歲女性維克絲（Claire Vickers）和44歲友人道格拉斯（Barry Douglas）日前一起喝酒到半夜，兩人酩酊大醉後闖入已打烊的水上樂園，還攀上玩滑水道遊玩，結果卻在溜到滑水道出口時撞上防止進入的金屬屏障，導致兩人身受重傷。經過救治後雖無生命危險，但兩人腿部都嚴重骨折必須坐輪椅，然而，他們最近卻打算向水上樂園求償，引發網友兩極評論。

英國鏡報導，維克絲提到當時他們決定順著滑梯往下溜，豈知滑梯出口處竟放置金屬屏障重擊兩人，「就像『奪魂鋸』電影裡的劇情」，維克絲腳踝斷裂，「脛骨甚至凸出皮膚表面」，而道格拉斯則是摔斷腳踝和腓骨。

警方接獲民眾報案稱「有人在樂園吵鬧」後前來查看，才發現兩人並將他們送院治療。道格拉斯跟維克絲目前都得仰賴輪椅代步，控訴水上樂園滑梯「太容易進入」，還稱可能對水上樂園採取「法律行動」。

來源：This Morning

多數網友認為兩人自食其果，紛紛指出：「沒人會同情你們」、「要訴諸法律…是在開玩笑嗎？」、「要採取什麼法律行動啊？」、「一切都是別人的錯，自己都沒有錯就是了」、「警方竟然沒逮捕他們（非法進入水上樂園），水上樂園應該起訴他們損害財產，想想他們的體味和傷口的血污染了水，工作人員還必須清理這些可惡的人造成的損失。」

只有少數人同情他們的遭遇表示：「骨折復原之路非常漫長且痛苦，祝福他們。」

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