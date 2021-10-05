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勁球7億大獎 加州「一票獨中」 史上第7高獎金

記者顏伶如、編譯陳韻涵  ／綜合報導
頭獎彩金高達7億的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，一人獨得的中獎彩票是在加州賣出。（美聯社）
頭獎彩金高達7億的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，一人獨得的中獎彩票是在加州賣出。（美聯社）

頭獎彩金高達7億元的勁球(Powerball)樂透4日晚間開出，在加州賣出的彩票一票獨中。這期勁球開獎前夕，不少人購買彩票試手氣，財經網站「市場觀察」(MarketWatch)報導，一名54歲男子出現樂透成癮症，多年來為了買樂透彩票，先後砸下100萬元，但他成為頭彩得主的夢想卻從未實現。

勁球樂透4日開獎，獎號依序排列為12、22、54、66、69，特別碼為15，累積獎金6億9980萬元，為美國樂透史上第七高獎金，頭獎彩券由加州莫羅貝市(Morro Bay)的一個艾伯森(Albertsons)超市賣出，單獨一張。目前得獎人尚未出面。

「市場觀察」報導指出，住在康州的54歲男子奧斯蒙德(Adam Osmond)，由於沉迷各種樂透及刮刮樂(scratch-offs)遊戲，先後投入100萬元後，自己覺悟，金盆洗手，從此不再入場玩樂透。

曾擁有兩家加油站的他說，樂透成癮症讓他事業、家庭破碎，他也為樂透成癮症求醫；如今他在康州住房廳擔任會計師，閒暇時參加馬拉松比賽或其他運動競賽。

專家指出，隨著樂透奬券越來越受歡迎，沉迷樂透的人也逐漸增加，每當累積出現巨額獎金時，隨著媒體大量報導，讓不少人以為樂透是合法正當的休閒娛樂，抱著好玩的心情進場；實際卻有人身陷其中，無法自拔。

事實上，成為樂透頭獎得主的機率只有2億9220萬分之一，比遭到蜂螫致死的機會更低。

「博弈問題全國委員會」(National Council on Problem Gambling)指出，全美約有200萬人對博弈重度成癮，另外有400萬至600萬人則中度或輕微成癮。

索馬利亞出生的奧斯蒙德，35年前移民美國，並在美國就讀大學。他說，長期花一、兩元固定買樂透，但自從經營加油站之後，買樂透變得更方便，久而久之就成癮。

他說，15年前中了5萬元之後變得更加沉迷，5萬彩金統統用在繼續購買樂透，但卻沒有再中獎。

奧斯蒙德說，生活窮苦的人對於樂透尤其熱愛，因為樂透彩票是窮人買得起的。他慶幸自己能從成癮的惡性循環中解脫，「因為每次中獎希望落空，還是還會繼續買，想把錢贏回來」。

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