亞馬遜「黑五超值」提前開跑 要你提早買禮物

美國 電商龍頭亞馬遜 (Amazon)宣布,「黑色星期五 」特賣活動在4日開跑,成為亞馬遜歷來最早推出的「黑色星期五」活動,以吸引消費者提早採購禮物,搶占年底購物旺季商機。

CNBC報導,亞馬遜在4日推出「黑色星期五超值」(Black Friday-worthy)促銷活動,在未來兩個月,每天都會推出新的優惠商品,並提供「涵蓋各種類別的大折扣」,包括時裝、電子產品、家居用品及玩具等領域,折扣幅度從15至40%不等。

這項促銷活動也納入人氣品牌,例如蘋果、家電巨頭KitchenAid、玩具大廠孩之寶(Hasbro),亞馬遜將在特定日期推出這些品牌的促銷活動。

亞馬遜並宣布,旗下購物應用程式(App)推出一項新功能,讓美國Prime會員不用輸入送貨地址,便能向親朋好友發送禮物。

Prime會員只要在亞馬遜App上輸入收件者的電話號碼或電子郵件,對方就會接到通知。收件者也可在送禮者不知情的狀況下,將不喜歡的禮物換成禮品卡。

亞馬遜也在3日展開名為「Holiday Beauty Haul」美妝商品促銷活動,試圖吸引「黑色星期五」早鳥消費者,並提升在美妝線上銷售市場的市占率;美妝商品在疫情期間的銷售激增。

