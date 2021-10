影／公廁驚見獅子 網笑：萬獸之王也想保持森林乾淨

印度 生態基金會WildLense 2日在社群 平台分享一段影片:畫面一開始拍到野外一處公廁,接著虛掩的門後竟出現一頭獅子,牠走出環顧四周後便緩緩步入草叢。當地林務局幹部南達(Susanta Nanda)看了打趣地說:「獅子也想保持森林乾淨。」

這段影片釋出後吸引近2萬觀看人次,許多網友對這個畫面感到不可思議紛紛表示:「國王也來檢查廁所是否乾淨」、「衛生監督員的臨檢...」、「森林之王用簡單的方式保持環境整潔」、「我需要訓練獅子上廁所人的電話,請他幫忙訓練我兒子上廁所」。

也有不少網友臆測獅子出現在公廁的原因:「母獅有什麼秘密任務嗎?還是只是單純想上廁所?或是想喝馬桶裡的水?」、「她跑錯廁所啦,所以從男廁走出來,假裝沒事其實是想去附近的女廁所。」

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too...@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC