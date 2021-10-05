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影／公廁驚見獅子 網笑：萬獸之王也想保持森林乾淨

編譯中心 / 綜合報導
公廁出現獅子。（取材自推特）
公廁出現獅子。（取材自推特）

印度生態基金會WildLense 2日在社群平台分享一段影片：畫面一開始拍到野外一處公廁，接著虛掩的門後竟出現一頭獅子，牠走出環顧四周後便緩緩步入草叢。當地林務局幹部南達（Susanta Nanda）看了打趣地說：「獅子也想保持森林乾淨。」

這段影片釋出後吸引近2萬觀看人次，許多網友對這個畫面感到不可思議紛紛表示：「國王也來檢查廁所是否乾淨」、「衛生監督員的臨檢...」、「森林之王用簡單的方式保持環境整潔」、「我需要訓練獅子上廁所人的電話，請他幫忙訓練我兒子上廁所」。

也有不少網友臆測獅子出現在公廁的原因：「母獅有什麼秘密任務嗎？還是只是單純想上廁所？或是想喝馬桶裡的水？」、「她跑錯廁所啦，所以從男廁走出來，假裝沒事其實是想去附近的女廁所。」

社群 印度

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