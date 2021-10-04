我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

臉書「大到不能倒」？最壞時機的全集團總癱瘓

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

編譯中心／綜合報導
網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）
網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

跳水危機？在社群軟體上擁有520萬粉絲的莎拉（Salah Brooks）日前從21公尺高的橋上跳下時沒有合上雙腿，導致下體撕裂受傷，她也拍攝影片發網，自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。

根據The Daily Dot報導指出，莎拉在抖音發布一段影片，她穿著比基尼，從21公尺高的橋上跳下，還在空中翻轉一圈，卻忘記合上雙腿跳水，導致下體撕裂傷。

莎拉受傷送醫後，第一家醫院卻不知道如何為她治療，甚至丟失她的小便樣本，她到了第二家醫院後，醫護人員為她進行傷口縫合，她坦言「太痛了，我真的在診療桌上哭了」，且她原本沒有購買醫療保險，經過此事後，她也考慮購買保險。

對於自己的傷口，莎拉自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。不過有網友質疑，女性人體本身就已有尿道、陰道、肛門，因此莎拉口誤，她的傷口應是「第四個洞」，有人直言「妳需要複習一下解剖學」，但莎拉的粉絲緩頰，即使她口誤，其他人仍能理解她的意思，也留言鼓勵她「我笑了，第三個洞，很高興妳沒事，希望妳早日康復」。

@salah

Reply to @theostrips   the holes name is aspen :)

♬ Life Goes On - Oliver Tree

醫療保險 社群 攝影

上一則

大黃狗自己搭伊斯坦堡大眾運輸 歐亞洲來去自如

延伸閱讀

研究：美實際死於警暴人數 恐比官方數字多一倍

研究：美實際死於警暴人數 恐比官方數字多一倍
英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡
作家的私情

作家的私情
肯州多數學校仍要求戴口罩 督學：攸關師生安全非政治

肯州多數學校仍要求戴口罩 督學：攸關師生安全非政治

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03
江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

2021-09-28 04:53
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了