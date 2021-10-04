影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

跳水危機？在社群 軟體上擁有520萬粉絲的莎拉（Salah Brooks）日前從21公尺高的橋上跳下時沒有合上雙腿，導致下體撕裂受傷，她也拍攝影 片發網，自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。

根據The Daily Dot報導指出，莎拉在抖音發布一段影片，她穿著比基尼，從21公尺高的橋上跳下，還在空中翻轉一圈，卻忘記合上雙腿跳水，導致下體撕裂傷。

莎拉受傷送醫後，第一家醫院卻不知道如何為她治療，甚至丟失她的小便樣本，她到了第二家醫院後，醫護人員為她進行傷口縫合，她坦言「太痛了，我真的在診療桌上哭了」，且她原本沒有購買醫療保險 ，經過此事後，她也考慮購買保險。

對於自己的傷口，莎拉自嘲「多出第三個洞」，還想將撕裂傷口命名為Aspen。不過有網友質疑，女性人體本身就已有尿道、陰道、肛門，因此莎拉口誤，她的傷口應是「第四個洞」，有人直言「妳需要複習一下解剖學」，但莎拉的粉絲緩頰，即使她口誤，其他人仍能理解她的意思，也留言鼓勵她「我笑了，第三個洞，很高興妳沒事，希望妳早日康復」。