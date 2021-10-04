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填問卷、得好禮 選出「最好的麥當勞早餐朋友」

紐約訊
世界日報與麥當勞合作舉辦填問卷送禮卡活動，找出最適合你的麥當勞早餐。Getty Images
世界日報與麥當勞合作舉辦填問卷送禮卡活動，找出最適合你的麥當勞早餐。Getty Images

對每個人來說早餐是一天中很重要的一餐。早餐對人體健康極為重要，營養豐富的早餐，可以讓人精力充沛，大大提高學習與工作的效率。世界日報特別與麥當勞合作，舉行了一個特別的測試活動，叫「我最好的麥當勞早餐朋友」，邀請到三組不同年齡的民眾，分享對於麥當勞早餐的看法以及獨特吃法。來看看他們的反應吧！

另外，「最適合您的麥當勞早餐」問卷調查活動，即將於10月10日截止，還沒有參加的民眾可以把握機會，有機會贏得豐富的獎品。

問卷填寫規則非常簡單，只要根據個人喜好，依序回答問題即可。完成後，螢幕將顯示最適合您的麥當勞早餐。世界日報及麥當勞為回饋社區，凡是完成問券調查者，皆有機會獲得$10麥當勞禮卡。現在就點擊網址 https://zh.surveymonkey.com/r/KXKX6LT，並依照下列步驟，開始填寫問卷吧！

1. 點選「開始」。

2. 根據個人喜好，依序回答問題。

3. 完成調查後，螢幕將顯示最適合您的麥當勞早餐，按下一頁進行最後階段。

4. 留下您的基本資料(姓名、電話)，並按下「完成」參加抽獎活動。

5. 若您中獎，工作人員將會以簡訊或電話通知您領獎方式。

「最適合您的麥當勞早餐」問卷首頁。
「最適合您的麥當勞早餐」問卷首頁。
完成問券調查者，皆有機會獲得$10麥當勞禮卡。
完成問券調查者，皆有機會獲得$10麥當勞禮卡。

麥當勞 工作 世界日報

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