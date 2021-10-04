江西景區「帳篷滿天飛」網友：哈利波特魔法學校秋遊？

江西省萍鄉市一處風景區湧入踏青人潮、商家駐紮，不料現場搭起的帳篷卻沒有固定好，強風吹來全部飛上天際。（取材自觀察者網）

中國 十一假期不少民眾爭相出遊，江西省萍鄉市一處風景區湧入踏青人潮、商家駐紮，不料現場搭起的帳篷卻沒有固定好，強風吹來全部飛上天際，成為奇景。

觀察者網報導，事發在江西萍鄉武功山景區的山頂，網傳視頻中至少十幾個帳篷被大風吹上了天，在空中盤旋。這一幕隨即引發網友熱議，「武功山的帳篷都會輕功」、「以為是特效」、「不知道的還以為哈利波特 的霍格華茲魔法學校組織秋遊活動了」。

來源：YouTube

武功山主峰白鶴峰海拔1918.3米，是江西境內最高峰，以「風大」出名，過去就曾多次登上微博 熱搜，還被網友點評「沒點武功是上不了武功山」。

近年來，在海拔1600米的高山草甸上搭帳篷賞星看日出，成為不少民眾奔向武功山打卡的吸引點。

」景區工作人員解釋，十一假期當時山頂突然颳起大風，商戶拿出帳篷沒能及時固定，才會造成「帳篷滿天飛」情況，「偶爾會有這樣的情況，因為山頂海拔高，忽然颳風的話我們是預測不到的。

他表示，事發後現場已經對相關情況進行管控，並要求商戶在帳篷拿出時必須有人守在現場。