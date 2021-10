婚禮遇美加國界封鎖令 新人「在這」結婚 家人全員到齊

加拿大 女性瑪虹妮(Karen Mahoney)今年9月25日和丈夫雷(Brian Ray)在美國 舉辦婚禮,但美國因防疫政策,限制美、加2國陸地間非必要旅行,使得瑪虹妮在加拿大的爸媽和96歲奶奶無法到場參加婚禮。滿心企盼家人出席婚禮的瑪虹妮最終和雷想出方法:在美加邊境 舉辦婚禮,解決了這個問題。

瑪虹妮提到奶奶是她唯一認識且在世的祖父母輩,希望奶奶參與她生命中最幸福的一天,且父母和奶奶都能見證她與雷在婚禮上互換誓言。

瑪虹妮說,美加之間已開放航空旅行,她的家人也都接種了疫苗,但她認為航空旅行會讓家人,尤其是高齡的奶奶面臨更大風險。

瑪虹妮有個朋友任職於美加邊境巡邏隊,先前有幾次託朋友安排她在封閉的邊境與家人見面,有一次雷還在邊境向瑪虹妮父親提親。這次他們再度請朋友幫忙安排在邊境辦婚禮。

婚禮當天,瑪虹妮、雷和司儀待在美國領土,加拿大家人則留在加拿大領土,雙方不交換任何東西,只能短暫擁抱。

New York couple Karen Mahoney and Brian Ray tied the knot last weekend at the Canada/U.S. border, so that Karen's family could attend from the other side 👰 Karen's parents and 96-year-old grandmother watched the American ceremony from Canadian soil.



📸: Karen Mahoney/WPTZ pic.twitter.com/lpRyr1zyBU