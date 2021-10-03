影／佛州媽媽教7歲兒理財 要他自付房租、電費和上網費

媽媽要7歲兒自付房租、電費和上網費。（示意圖／取材自ingimage）

美國 佛羅里達州媽媽日前在帳號為@craftedandcozy的社群 平台分享，她向7歲兒子收房租、電費和上網費，以建立兒子的理財觀，影片釋出後引起網友論戰。

@craftedandcozy解釋，兒子每天若完成整理床鋪、刷牙、打掃浴室以及放髒衣服到洗衣箱等勞務，就會獲得1美元報酬。

到了月底，兒子一部分報酬會支付「賬單」，包括5美元租金 ，2美元電費，2美元上網費。剩下約31美元則是他的「娛樂費」。

@craftedandcozy表示，若兒子某個月付不出房租，就必須在下個月底前還清債務，否則他們會「找兒子約談」。@craftedandcozy認為這麼做會讓兒子理解1美元價值並建立責任感，同時強調「給兒子的錢都匯進他的帳戶，不會拿他的錢做其他事情」。

不少網友批評@craftedandcozy的方法，紛紛指出：「他才7歲。為什麼不讓他單純做個孩子就好？等他到10幾歲再這麼做也不遲」、「這個方法不錯，但7歲就這麼做有點太早了，我會等小孩大一點才這麼做」、「家族成員本來就該共同分擔家事，用金錢當誘因反而失去『負責任』的原意。」

但也有網友支持@craftedandcozy的育兒方針表示：「學校沒有教小孩理財觀，家裡是最好的實踐場所」、「真希望我小孩小一點時就知道這個方法」、「這方法讓小孩培養責任感，很棒」。

@craftedandcozy透露兒子因此更懂得用錢原則，但她警告這個方法不一定適用於所有孩子。