試試手氣？ 樂透史上第10高獎金 勁球6.7億 周一晚開獎

4日開獎的勁球頭獎獎金已達6億7000萬元，預估將會吸引很多人一試手氣。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)指出，獎金被列為史上第10高的勁球 (Powerball)樂透2日並未開出中獎者；多州彩票協會(Multi-State Lottery Association)預估獎金已累積至6億3500萬元，而4日晚間將再次開獎，屆時獎金累積至6億7000萬元。

多州彩票協會發言人安娜‧朵摩多(Anna Domoto)說：「由於我們還沒有任何中獎者，4日開獎的獎金最高是6億7000萬元(選擇一次領取現金也有4億7480萬元)。」

該獎上次開出得獎者是在今年6月，獎金在過去四個月內持續累積；2日開獎時若一次領取現金也有4億5000萬元。

密蘇里州樂透局(Missouri Lottery)執行董事兼勁球現任負責人里爾登(May Scheve Reardon)說：「當獎金金額如此之高時就會有愈多人想要參加，因此我們也會不斷更新彩券銷售的狀況，並公布最新的獎金金額。」

2日開出的中獎號碼為28-38-42-47-52，特別碼為1號；累積獎金為美國 樂透史上第10高，也是勁球樂透史上第六高。

全美史上開出最高的樂透獎金則是超過15億元，勁球曾在2016年1月開出獎金15億8600萬元，當時由三名贏家平分；另外一家樂透兆彩(Mega Millions)則是在2018年10月開出15億元3700萬元的獎金，由南卡羅來納州 一名匿名得主獨得。