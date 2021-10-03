我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州男樂透中4.5萬 喝酒出事 獎金遭親戚「收割」

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

YouTube訂閱最高中文網紅 李子柒「停更2個月」引猜測

中央社／上海3日電
中國知名頂級網紅李子柒被海外網友稱為「來自東方的神秘力量」，並受到媒體的肯定和讚揚。（取材自微博）
中國知名頂級網紅李子柒被海外網友稱為「來自東方的神秘力量」，並受到媒體的肯定和讚揚。（取材自微博）

中國知名網紅李子柒在社群停止更新2個多月後，近日現身官媒，暢談創作理念。她曾在8月於社群平台發文稱「資本真的是好手段」，外界猜測，與經紀公司間可能出了嚴重問題。

被稱為「中國第一網紅」的李子柒，本名李佳佳，2021年2月時，以1530萬的YouTube頻道訂閱量，成為「YouTube中文頻道最多訂閱量」的金氏世界紀錄保持人。

然而李子柒在今年7月14日在Facebook與YouTube發布了一部製鹽的影片之後，就停止更新，外界議論紛紛。直到9月28日接受新華社專訪，談論創作理念，才又再度出現在公眾視野。不過目前並未更新任何影片。

根據中國新聞周刊與香港明報報導，李子柒的粉絲不只在中國，而是遍及全球。然而這樣的「頂流網紅」停更事件，暴露出即便再知名的網紅，都會受到背後資本的操控。

報導指出，最重要的關鍵是經紀公司擁有帳號的管理權，而網紅的名氣與流量與帳號綑綁在一起，難以放棄。

報導引述一名與李子柒同一間經紀公司的網紅表示，「李子柒之所以停更，應該是視頻（影片）帳號握在機構手裡」；另有經紀公司人員提到，捧紅一個百萬級網紅，需投入人民幣數十萬元，但若網紅一有名氣與流量便會以跳槽要脅，要求提高佣金。

報導指出，李子柒與經紀公司間的嫌隙有跡可循。今年8月底，她曾在中國社群平台「綠洲」上接連發布幾段文字，包含「被噁心到了，這麼快就按耐不住了麼」、「報了個警」、「太可怕了！資本真的是好手段」，引發猜測，雖然很快就把相關文字刪除，但是頂流網紅與資本的爭鬥已見端倪。

一名中國資深文娛界人士在報導中提到，李子柒停更的行為可以視為一種暗示，這種暗示看來也是一種抗爭，作為「李子柒」這個IP（智慧財產權）的源頭，李子柒一旦停更，雖然會對自己造成影響，但同時也會讓背後的團隊與公司承受巨大的商業損失，甚至危及品牌。

另一名業內人士則分析，李子柒事件可能肇因於一開始李子柒與公司間的合約並不扎實，而且隨著名氣增加，各個品牌逐漸成立，卻沒有即時更新合約內容，導致李子柒本人在品牌或是個人IP的實際營運中，沒有話語權。

李子柒的助理曾在9月13日於社群平台上透露，李子柒正在處理公司與協力廠商間的問題。

中國 社群 YouTube

上一則

10/3-10/9星座運勢 獅子座驚喜一周 雙魚座多長心眼

下一則

周杰倫名人「集郵天王」 開戰「葉問」喊「一打12」

延伸閱讀

魷魚遊戲爆紅致流量驟增 韓寬頻公司怒告Netflix

魷魚遊戲爆紅致流量驟增 韓寬頻公司怒告Netflix
佛州網紅離奇死 未婚夫下落不明 傳奇賞金獵人加入緝兇

佛州網紅離奇死 未婚夫下落不明 傳奇賞金獵人加入緝兇
YouTube打假資訊 移除名人反新冠疫苗內容

YouTube打假資訊 移除名人反新冠疫苗內容

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

2021-09-28 04:53
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星
克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣