YouTube訂閱最高中文網紅 李子柒「停更2個月」引猜測

中國知名頂級網紅李子柒被海外網友稱為「來自東方的神秘力量」，並受到媒體的肯定和讚揚。（取材自微博）

中國 知名網紅李子柒在社群 停止更新2個多月後，近日現身官媒，暢談創作理念。她曾在8月於社群平台發文稱「資本真的是好手段」，外界猜測，與經紀公司間可能出了嚴重問題。

被稱為「中國第一網紅」的李子柒，本名李佳佳，2021年2月時，以1530萬的YouTube 頻道訂閱量，成為「YouTube中文頻道最多訂閱量」的金氏世界紀錄保持人。

然而李子柒在今年7月14日在Facebook與YouTube發布了一部製鹽的影片之後，就停止更新，外界議論紛紛。直到9月28日接受新華社專訪，談論創作理念，才又再度出現在公眾視野。不過目前並未更新任何影片。

根據中國新聞周刊與香港明報報導，李子柒的粉絲不只在中國，而是遍及全球。然而這樣的「頂流網紅」停更事件，暴露出即便再知名的網紅，都會受到背後資本的操控。

報導指出，最重要的關鍵是經紀公司擁有帳號的管理權，而網紅的名氣與流量與帳號綑綁在一起，難以放棄。

報導引述一名與李子柒同一間經紀公司的網紅表示，「李子柒之所以停更，應該是視頻（影片）帳號握在機構手裡」；另有經紀公司人員提到，捧紅一個百萬級網紅，需投入人民幣數十萬元，但若網紅一有名氣與流量便會以跳槽要脅，要求提高佣金。

報導指出，李子柒與經紀公司間的嫌隙有跡可循。今年8月底，她曾在中國社群平台「綠洲」上接連發布幾段文字，包含「被噁心到了，這麼快就按耐不住了麼」、「報了個警」、「太可怕了！資本真的是好手段」，引發猜測，雖然很快就把相關文字刪除，但是頂流網紅與資本的爭鬥已見端倪。

一名中國資深文娛界人士在報導中提到，李子柒停更的行為可以視為一種暗示，這種暗示看來也是一種抗爭，作為「李子柒」這個IP（智慧財產權）的源頭，李子柒一旦停更，雖然會對自己造成影響，但同時也會讓背後的團隊與公司承受巨大的商業損失，甚至危及品牌。

另一名業內人士則分析，李子柒事件可能肇因於一開始李子柒與公司間的合約並不扎實，而且隨著名氣增加，各個品牌逐漸成立，卻沒有即時更新合約內容，導致李子柒本人在品牌或是個人IP的實際營運中，沒有話語權。

李子柒的助理曾在9月13日於社群平台上透露，李子柒正在處理公司與協力廠商間的問題。