耶魯博士生「危險邊緣」33連勝 打入名人堂賺127萬

耶魯大學博士生阿莫迪1日贏得益智節目「危險邊緣」第33場連勝賽局，成為該長青節目史上連贏最多場比賽的第二名；圖為他上月下旬獎金破百萬時的反應。(美聯社)

益智節目「危險邊緣」(Jeopardy！)參賽者、耶魯大學 博士生阿莫迪(Matt Amodio) 1日贏得第33場連勝賽局，成為該長青節目史上連贏最多場比賽的第二名；打破兩年前參賽者霍茲豪爾(James Holzhauer)寫下的32場連勝紀錄。

「危險邊緣」連勝最多場、總獎金最高的紀錄保持人是目前擔任節目製作顧問和暫時共同主持人的詹寧斯(Ken Jennings)，他總計贏得74場比賽，贏得總獎金252萬元。

阿莫迪目前總獎金累計達到127萬元，若要超越霍茲豪爾拿到的246萬元總獎金紀錄，還有很長的路要走。

阿莫迪令人叫好的連勝表現，被部分社群媒體 稱為「阿莫迪競技賽」(Amodio Rodeo)，也讓「危險邊緣」找到了宣傳節目的利器。超級粉絲也為該節目焦點終於從幕後的眾多紛擾、轉移到舞台實際表現開心不已。

「危險邊緣粉絲網」(The Jeopardy! Fan)負責人桑德斯 (Andy Saunders)指出，阿莫迪和霍茲豪爾的玩法很類似，他們都會在第一輪先鎖定所有1000元題庫線索，然後設法找到「每日雙倍」(Daily Double)題目，將獎金翻倍，藉此大幅領先其他對手。

阿莫迪因連贏33場躋身該節目「名人堂」，他謙虛地表示，能進入節目名人堂與詹寧斯平起平座，感覺「很不真實」；他並推文寫道，霍茲豪爾「各方面都比我強」。

至於「危險邊緣」兩年前才出現鋒頭人物霍茲豪爾，兩年後就冒出了阿莫迪這樣的參賽明星，究竟是題目變簡單？還是參賽者更厲害呢？

追蹤每場賽局的桑德斯認為，是參賽者愈來愈強；他表示，他沒看到題庫提供的線索內容有實質變化，但顯然參賽者注意到霍茲豪爾的獲勝策略，懂得利用歷來節目龐大網路存檔資訊和線索，預作準備。

目前連贏33場的阿莫迪，必須將連勝紀錄翻倍、再加贏九場，才有可能打破詹寧斯創下的74場連勝紀錄。

「讓我們再過一個月看看，」桑德斯說：「到時候，詹寧斯或許得開始擔心這件事了。」