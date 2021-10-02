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早稻田「村上春樹圖書館」開館 女大生：每天都想來

中央社／東京2日電
日本知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等給母校早稻田大學，校方以此為基礎將舊館打造成一座國際文學館（村上春樹圖書館），10月1日開幕。（中央社）
日本知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等給母校早稻田大學，校方以此為基礎將舊館打造成一座國際文學館（村上春樹圖書館），10月1日開幕。（中央社）

日本作家村上春樹圖書館昨天在母校日本早稻田大學正式開館。圖書館由日本知名建築師隈研吾操刀設計，入館參觀的女大生說，每天都想來。

早稻田大學2019年6月決定設立早稻田大學國際文學館（俗稱村上春樹圖書館），委請知名建築師隈研吾操刀設計。日本每日新聞報導，村上春樹圖書館昨天正式開館，受疫情影響採預約入場，開幕活動分3次舉行，總計有學生及各年齡層的村上粉絲約110人到場。

擔任館長的早大教授十重田裕一，及館內顧問、早大特任教授康貝爾（Robert Campbell）等人，在場迎接入場人士。大家在地下1樓到地上2樓的「階梯書架」，及展示村上作品初版與多國語言譯本等的休息區等處參觀。

早稻田大學將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），館內有村上捐贈的書籍、文物...
早稻田大學將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），館內有村上捐贈的書籍、文物、唱片等。受託負責改建設計的建築大師隈研吾表示是以隧道意象做設計。大型書架兩旁共可擺放約2000冊書籍。（中央社）
日本早稻田大學以知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等為基礎設立一座國際文學館（村...
日本早稻田大學以知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等為基礎設立一座國際文學館（村上春樹圖書館）。這是改建舊校館的建築，委請建築大師隈研吾操刀設計，10月1日開館。（中央社）

畢業於早大的63歲上班族山本尚說，從村上1979年出道以來，幾乎讀遍了村上所有作品。他認為村上寫作文體易讀，故事引人入勝，「相信這座圖書館會受到全球注目，也感覺得出來校方出了不少力」。

早大商學院2年級學生毛利紗矢音說，館內使用木材可以感覺到隈研吾的建築風格；書本放置的方式很棒，還有美麗的咖啡廳，是一個明亮且舒適的空間，讓人每天都想來。

早稻田大學將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），館內有村上捐贈的書籍、文物...
早稻田大學將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），館內有村上捐贈的書籍、文物、唱片等，宛如是「村上世界」。圖為地下1樓正面牆上擺設著村上的著作「海邊的卡夫卡」的美術裝置，一旁也有村上年輕時經營的爵士咖啡館內的鋼琴。（中央社）

另外，共同社報導，諾貝爾文學獎預訂7日頒獎，英國博彩公司以賠率預測可能得主，村上春樹進入領先集團的6名內。至於另一位可能獲獎的日本作家多和田葉子，則未進入賠率預測榜。

圖書館 日本 村上春樹

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