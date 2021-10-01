從牛津輟學白手起家 她35歲退休 存到134萬美元

白手起家女35歲退休、資產近100萬英鎊。(取材自推特)

英國37歲女性多妮根（Katie Donegan）日前分享自己35歲退休 、卻擁有近100萬英鎊（約134萬美元）資產的秘訣。

多妮根透露自己和43歲的丈夫艾倫（Alan）能提前退休的主因是「節流及投資 」。她解釋18歲時就讀牛津大學數學系時並不順遂，隔年就休學了。

其後多妮根擔任時薪9英鎊的辦公室行政人員，21歲到哥斯大黎加參加3個月的志工服務時遇見艾倫。

多妮根重返大學取得學位後，成為年收入2萬8500英鎊的精算師，而艾倫則是收入不穩定的自由接案者，到處演講傳授企業經營方式。2人一起搬進艾倫母親家邊存購屋基金。

多妮根說她當時午餐都會自備不外食，開二手車代步，若要跟朋友約見面會請對方來家裡，而不去昂貴的餐廳吃飯。

多妮根與艾倫努力存錢，2010年11月手頭上已有足夠資金支付4萬2000英鎊的購房押金。2人2013年7月結婚，婚禮場地租用社區禮堂、透過電子郵件發送喜帖、請朋友幫忙佈置會場裝飾和酒吧，盡可能降低成本。

多妮根表示那時已累積29萬1000英鎊的積蓄，接著設定3年內儲蓄 及投資額100萬英鎊的目標，達成目標就退休。

2人2018年9月已有89萬8000英鎊的儲蓄及投資額，已經接近100萬英鎊的目標了，到了2019年3月到4間，他們的淨資產增加了4萬6000英鎊達到目標。

多妮根提到：「艾倫支持我退休的決定，他則選擇半退休。我們現在出租公寓，在四處過著游牧的生活方式，從泰國到墨西哥旅行，騎腳踏車、徒步旅行和健身。」

多妮根現在經營線上財務學院，透過為期10週的免費線上課程，幫助人們掌握財務狀況。