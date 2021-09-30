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小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

編譯中心／綜合報導
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

許多寵物根據品種的不同，小時候與長大的體型可能會有著巨大的差異，甚至讓人以為是兩種不同動物的程度。最近在日本，就有人分享一張秋田犬的對比圖，尺寸差距令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本秋田縣的「秋田犬保存會」最近分享照片，圖中是一隻名為「Subaru」的秋田犬，一年以前還是隻能讓人雙手抱在半空中的小狗狗。沒想到在成長一年之後，Subaru卻儼然成為一隻高大的龐然巨犬，甚至還比坐著的人類高上許多。

秋田犬保存會指出，Subaru已經長到大概150公分長，尺寸確實是超過一般的秋田犬。據說Subaru家附近，曾經有通報說目擊到熊出沒，但保存會的人都認為，應該是民眾看到Subaru所產生的誤會。不過雖然高大，Subaru性格倒是相當溫馴，特別喜歡和人類抱抱。

網友們也紛紛表示「好扯的大型犬」、「好可愛喔，好想摸摸看」、「還以為是合成照」、「變大隻反而更可愛了」、「一年居然就長成這麼大隻」、「食量該不會比我還大吧」、「從背後看完全就是熊啊」、「感受到了飼主的愛」、「其實長這麼大隻，成長期身體應該滿痛的吧」、「這已經不是我認識的秋田犬了」。

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