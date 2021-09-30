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熊出沒裝死行不通 日本岩手縣用搖滾樂教民眾自保

中央社／東京30日綜合外電報導
為保民眾安全，日本岩手縣政府出奇招，委託搖滾樂手編寫歌曲，傳授熊出沒時的自保之道。示意圖／Ingimage
為保民眾安全，日本岩手縣政府出奇招，委託搖滾樂手編寫歌曲，傳授熊出沒時的自保之道。示意圖／Ingimage

許多人遇到熊可能會想靠裝死保命，但當牠們進入人類村莊時恐會發狂攻擊。為保民眾安全，日本岩手縣政府出奇招，委託搖滾樂手編寫歌曲，傳授熊出沒時的自保之道。

日本北部鄉村頻傳熊出沒，岩手縣政府用新穎手法應對，請兩名60多歲當地搖滾樂手編寫、表演宣導歌曲，告訴民眾遇到熊時該如何反應，例如「永遠別轉身逃跑」以及「裝死行不通」。

影片來源：YouTube

這首歌以尖銳吉他聲和重擊鼓聲為背景樂，並由「所以你覺得小熊很可愛？」歌詞拉開序幕，接續唱著，「丟掉那幼稚的想法！那隻幼熊附近有母熊，牠會突然攻擊你！吼，吼，吼，吼，吼，吼—牠會突然攻擊你」！

69歲的歌手田口友善（Yuuzen Taguchi）說，有一次他在田野邊遇到熊時，歌曲提及的建議給予他莫大幫助。

他告訴法新社：「當一頭熊出現在你眼前時，那是很嚇人的，你會想逃跑，但我祖父母多年前告訴我，若你遇見熊，不要轉身，而要慢慢後退，我從小就被教導與熊共存的鄉野知識。」

岩手縣去年有超過3300次目擊熊出沒事件，2017年只有700次。這首歌將在當地路邊購物中心播放至10月31日，當局盼能藉此教導居民如何自保。

61歲的歌曲作者登堂馥（Kaoru Toudou，音譯）說，他原本寫的是藍調歌曲，但已在樂團打滾50年的田口友善於歌曲中加入嚎叫聲，為歌曲注入快節奏搖滾元素。

登堂馥表示：「據說熊是膽小的動物，所以我想如果一頭熊在外面聽到這首歌，應該會跑走吧，那就是搖滾的力量。」

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