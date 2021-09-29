Prada在上海開了菜市場 滿額送提袋 人潮蜂擁一度限流

不少網紅拿著包上Prada 的品牌圖案的蔬果拍照打卡。（取材自微博）

Prada在上海開了個菜市場，地點就在上海新的「網紅」景點—烏中市集。Prada把菜市場都包上Prada 的品牌圖案和 Logo，並推出買菜滿人民幣20元(約3美元)就送Prada手提袋，吸引了不少消費者前往打卡，甚至因為人太多還一度限制人流了。

還沒進菜市場，就可以在馬路邊看到外牆一大塊亮眼的Prada印花牆紙，不知情的可能還以為這是一家「高仿版」 Prada店。

不少網紅拿著包上Prada 的品牌圖案的蔬果拍照打卡。（取材自小紅書）

來此一遊的網紅不在少數，有的還帶著男友當御用攝影 師，在雞蛋攤前、在熟食攤前，買上一些新鮮食材，接過Prada手提袋後不忘拍照。一名戴著墨鏡、妝容精緻的顧小姐表示，其實自己不太會做飯，但覺得這樣的菜場很有魅力，專程搭計程車過來參觀。

有網友留言，無論是蔬菜水果還是鮮花，只要包上了普拉達（Prada）的印花紙，瞬間就精緻起來。

不過更多當地民眾關心的還是菜價，長茄子一斤人民幣9元，生菜一斤人民幣7元，包上大牌外衣的蔬果生鮮們身價並沒有變。

買菜滿人民幣20元就送Prada手提袋，吸引不少消費者打卡。（取材自微博）

這次Prada的菜市場是為了配合Prada 2021秋冬廣告大片發布所做的一次快閃店，活動到10月10日，主要是以Prada秋冬系列的印花包裹城市中不同風格的建築，重塑城市的街道風貌。

除上海外，Prada還將會在東京、米蘭、紐約 、羅馬、巴黎等城市打造類似的活動。Gucci、Hermès等奢侈品牌近來也熱衷於開設跨界門店。

今年5月，Hermès就在成都遠洋太古里開了一家健身 房「HermèsFit」，門店整體呈現品牌標誌性的「Hermès橙」，裡面還有訂製的拳擊擂台、攀岩牆、沙袋鍛煉等運動場景，消費者可以體驗Hermès推出的健身課程。