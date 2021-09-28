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太陽風暴撲向地球 北美較低緯度夜空可望見極光

中央社紐約綜合外電報導
圖：pixabay
圖：pixabay

一場溫和的太陽風暴將撲向地球，通常只會在極區看到的極光，可能會出現在比平時緯度低出許多的地區。

根據美國「生活科學」（LiveScience）網站報導，美國北部地區，包括紐約、威斯康辛和華盛頓州等地27日晚有看到極光。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA），太陽風暴由朝太空噴出的帶電太陽粒子組成，也可能導致高緯度地區的衛星中斷和若干「電網波動」，特別是在北緯55度以上的區域。北緯55度線通過加拿大、北愛爾蘭和俄羅斯大片地區。

根據NOAA，這波太陽風暴的強度仍相對輕微，在以第5級（G5）為最嚴重等級的分級方式下，這波風暴處於第2級（G2）。只有第4級（G4）或以上的風暴預期會造成大範圍停電。

太陽風暴是常見的太空天氣型態，當日冕質量拋射（coronal mass ejections, CME）從太陽最外圍的大氣層中噴出，撲向地球磁場時就會發生這種現象。CME是巨大的電漿團（構成宇宙中所有恆星的帶電氣體），以每秒數百到數千英哩的速度通過太空。根據NOAA，CME脫離太陽後，大約15到18小時就會到達地球。

NOAA表示，現在可能有多達4波的CME撲向地球。至於會發生什麼樣的狀況，要看每波CME的強度而定。

通常來說，太陽風暴越強，造成的極光在緯度較低地區就更容易看見。

但最強的第5級可能會造成嚴重損害。當中最知名的是1859年卡林頓事件（Carrington Event），這起事件嚴重破壞地球磁層，進而導致電報電線起火。另一起1989年3月發生的太陽風暴，造成加拿大魁北克省停電9小時，以及北美地區電力中斷。

風暴 美國 太空

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