紐約大都會歌劇院重啟 首次演出黑人創作歌劇

受到COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情以及樂團和職員的勞資糾紛影響,紐約大都會歌劇 院被迫關閉18個月後,於27日重新開放,並首度上演由黑人作曲家編寫的歌劇作品。

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)重啟後上演「骨子裡的烈火」(Fire Shut Up In My Bones,暫譯)。這部刻畫人性的歌劇由曾獲5座葛萊美獎(Grammy Award)的爵士小號手布蘭查德(Terence Blanchard)作曲,主要描述黑人在美國 南方成長過程中面臨的沉重壓力。

布蘭查德也是美國導演史派克李(Spike Lee)合作長達30年的御用配樂大師。

這座美國首屈一指的歌劇院於2019年首次宣布即將上演「火」劇時,並未說明具體首演日期。

然而,自2020年夏季起延續數月且在全國各地引發迴響的「黑人的命也是命」(BLM)示威活動,賦予這項計畫新的急迫性。

大都會歌劇院是美國最大的表演藝術機構,但在其138年的歷史中,這是該院首度上演黑人作曲家創作的歌劇。

當大都會歌劇院宣布演出「火」劇時,布蘭查德告訴法新社,這是「比我個人更大的進步,它說明了我們國家正在發生的事情、藝術界正在發生的事情...以及決定上演本劇的意義。」。

本劇是布蘭查德創作的第2部歌劇,最初在密蘇里州聖路易郡(St. Louis County)首演。

現年59歲的布蘭查德是演藝圈常客。他曾為數十部電影配樂,合作對象包括爵士鋼琴大師賀比.漢考克(Herbie Hancock)、美國歌手約翰博士(Dr. John)與盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)。

經過為期數月的激烈勞資談判後,擁有3800個座位的大都會劇院在林肯中心(Lincoln Center)開門迎客。

據報導,在8月下旬,樂團與管理階層達成協議,其中包括針對音樂家減薪。院方表示,一旦票房收入恢復至疫情前水準的90%,就會重新發放部分薪資。

劇院重啟後,所有觀眾、員工以及管弦樂團與合唱團成員都必須出示2021-22演出季期間的COVID-19疫苗接種證明,方可入場。

除了「火」劇,本季大都會歌劇院還將上演威爾第(Giuseppe Verdi)、莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)、華格納(Wilhelm Richard Wagner)、史卓文斯基(Igor Stravinsky)和浦契尼(Giacomo Puccini)的作品。