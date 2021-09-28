紐約大都會歌劇院重啟 首次演出黑人創作歌劇

大都會歌劇院是美國最大的表演藝術機構，但在其138年的歷史中，這是該院首度上演黑人作曲家創作的歌劇。取材自維基百科

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及樂團和職員的勞資糾紛影響，紐約大都會歌劇 院被迫關閉18個月後，於27日重新開放，並首度上演由黑人作曲家編寫的歌劇作品。

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）重啟後上演「骨子裡的烈火」（Fire Shut Up In My Bones，暫譯）。這部刻畫人性的歌劇由曾獲5座葛萊美獎（Grammy Award）的爵士小號手布蘭查德（Terence Blanchard）作曲，主要描述黑人在美國 南方成長過程中面臨的沉重壓力。

布蘭查德也是美國導演史派克李（Spike Lee）合作長達30年的御用配樂大師。

這座美國首屈一指的歌劇院於2019年首次宣布即將上演「火」劇時，並未說明具體首演日期。

然而，自2020年夏季起延續數月且在全國各地引發迴響的「黑人的命也是命」（BLM）示威活動，賦予這項計畫新的急迫性。

大都會歌劇院是美國最大的表演藝術機構，但在其138年的歷史中，這是該院首度上演黑人作曲家創作的歌劇。

當大都會歌劇院宣布演出「火」劇時，布蘭查德告訴法新社，這是「比我個人更大的進步，它說明了我們國家正在發生的事情、藝術界正在發生的事情...以及決定上演本劇的意義。」。

本劇是布蘭查德創作的第2部歌劇，最初在密蘇里州聖路易郡（St. Louis County）首演。

現年59歲的布蘭查德是演藝圈常客。他曾為數十部電影配樂，合作對象包括爵士鋼琴大師賀比．漢考克（Herbie Hancock）、美國歌手約翰博士（Dr. John）與盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）。

經過為期數月的激烈勞資談判後，擁有3800個座位的大都會劇院在林肯中心（Lincoln Center）開門迎客。

據報導，在8月下旬，樂團與管理階層達成協議，其中包括針對音樂家減薪。院方表示，一旦票房收入恢復至疫情前水準的90%，就會重新發放部分薪資。

劇院重啟後，所有觀眾、員工以及管弦樂團與合唱團成員都必須出示2021-22演出季期間的COVID-19疫苗接種證明，方可入場。

除了「火」劇，本季大都會歌劇院還將上演威爾第（Giuseppe Verdi）、莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）、華格納（Wilhelm Richard Wagner）、史卓文斯基（Igor Stravinsky）和浦契尼（Giacomo Puccini）的作品。