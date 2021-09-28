他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

中國 江蘇省南通市一輛轎車後車窗上，貼著「必勝、日本 、總軍區731部隊」的車貼行經路上，結果被大批市民檢舉，警方不久迅速查獲，並以「治安管理處罰法」以其社會影響惡劣，行政拘留15日。

觀察者網報導，從27日上午開始，不斷有網友打電話到南通110舉報這輛車，南通警務網路平台也收到了網友們大量舉報留言和截圖指證。南通警方不久在某中學門口截獲這輛車。

這名車主自稱是31姓尹姓的安徽渦陽人，從事個體經商，「反人類車貼」是從網上購得。結果被警方依治安管理處罰法第26條處以行拘15天。警方通報稱，該車主出於獵奇心理，網購不當字樣貼紙，張貼其車上炫耀，社會影響惡劣，尹某已對其違法事實供認不諱，相關車貼已被責令清除。

「731」在中國是敏感的數字，備受中國人憎恨。日本「731部隊」是抗戰（二戰）期間日本陸軍從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的所有祕密軍事醫療部隊，該部隊使用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生化武器與化學武器實驗。部隊基地在東北哈爾濱平房區，一些研究者認為至少10000名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。