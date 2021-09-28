伊州馬拉松領跑志工誤導前兩名跑錯路 幸運男逆襲奪冠

美國伊利諾伊州一名男子出人意料地贏得本周末的四城市馬拉松，只因原本有兩名遙遙領先他的肯亞選手被一名自行車運動志工「誤導」到賽道外、導致資格被取消。（美聯社）

美國伊利諾州 （Illinois）一名男子出人意料地贏得本周末的四城市馬拉松 （Quad Cities Marathon），只因原本有兩名遙遙領先他的肯亞選手被一名自行車運動志工「誤導」到賽道外、導致資格被取消。

美聯社報導，獲勝男子彭斯（Tyler Pence）以2小時15分6秒的成績衝過終點線，成為自2001年以來第一位在伊利諾州和愛荷華州密西西比河沿岸四城市贏得比賽的美國選手。

據悉，原先有兩名選手薩羅（Elijah Mwangangi Saolo）和基貝（Luke Kibet）遠遠領先彭斯，不過在最後一個彎道、當時領跑的自行車志工在應該轉彎時錯誤地直行，導致兩人一路跑向賽道外，彭斯這才獲勝。

賽事總監莫雷諾（Joe Moreno）隨後證實該名自行車志工「走錯了路」，但表示兩名選手也應該知道不要跟著他，表示「在發生那次事件的十字路口，這條路線標記得很清楚，標牌展示得很好，也有其他志工在那裡，而且參賽者在比賽前一天有召開會議以熟悉路線」。

值得注意的是，在「意外」發生前，薩魯原本以接近破紀錄的速度前進。據悉，他相當努力參賽以累積足夠的錢讓妻子和兩個孩子留在美國。對此莫雷諾表示，比賽主辦方正計畫找方法來補償薩魯和基貝。