我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞補強針打不打？CDC：可先諮詢自行評估

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

影／挑戰100天不用洗髮精 她曝「對比照」髮質不油膩

編譯中心／綜合報導
一名網友挑戰「100天不使用洗髮精」，成果引起熱議。（示意圖／取材自ingimage）
一名網友挑戰「100天不使用洗髮精」，成果引起熱議。（示意圖／取材自ingimage）

依據保養頭髮的需求不同，每個人選擇洗髮精的功能和取向也不一樣。不過，有位女性網友挑戰「100天洗頭不使用洗髮精」，並貼出自第1天到第100天的對比照，期間她的頭髮不僅著維持漂亮的捲髮弧度，也沒有任何油膩問題，讓許多人看了都相當訝異。

一名網友艾瑪（Emma）挑戰100天不使用洗髮精洗頭，並將過程發布在社群媒體TikTok上，分享每一天的頭髮狀態。近日她貼出第100天完成挑戰的照片，畫面中可以看見，她的頭髮長了一些，並因吹過海風較為乾澀，但髮質並沒有其餘問題，甚至仍維持著一頭漂亮捲髮。

貼文曝光後，許多網友湧入驚呼「哇，看起來完全不油」、「妳怎麼可以讓頭髮那麼捲又好看？我也是捲髮，但卻看起來很雜亂」、「謝謝妳讓我知道原來不必那麼常洗頭」、「好厲害，我連一天不洗都不行」、「如果我一個星期不洗頭，大概就會淹死在油裡」；也有人效仿同樣做法，表示自己實行兩周後，髮質達到史上最好的狀態。

艾瑪貼出第1天（左）和第100天（右）的頭髮狀況。（截圖自tiktok）
艾瑪貼出第1天（左）和第100天（右）的頭髮狀況。（截圖自tiktok）

而艾瑪也在留言區補充說道，這項挑戰對她來說相當瘋狂，也沒想到會受到那麼多人關注，感謝直呼「是你們讓它變得這麼有趣」。此外，她也說明，自己選擇不使用洗髮精的理由，是因為許多洗髮產品對頭髮並不好，可能造成油脂分泌過多；至於保持捲度的方法，她則透露「我都靠綁辮子睡覺」。

@emma__sky

Reply to @emma__sky  besties,, it’s spooky season !

♬ Ms. Saxon - Augie Bello

社群媒體 TikTok

上一則

袋鼠受困結冰湖內 被拯救上岸後牠「握手」致謝？

延伸閱讀

殺雞儆猴？神學士高掛綁架犯遺體示眾

殺雞儆猴？神學士高掛綁架犯遺體示眾
殺雞儆猴 神學士擊斃4綁匪並高掛遺體示眾

殺雞儆猴 神學士擊斃4綁匪並高掛遺體示眾
第73屆艾美獎有望創多項紀錄 5大亮點一次看

第73屆艾美獎有望創多項紀錄 5大亮點一次看
「蜘蛛人情侶」認愛？湯姆霍蘭德喊話辛蒂亞：睡醒打給我

「蜘蛛人情侶」認愛？湯姆霍蘭德喊話辛蒂亞：睡醒打給我

熱門新聞

凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

2021-09-19 20:09
外送員抱怨，該家麥當勞的處理訂單速度超慢，導致他們要等很久，送到後還會被客人罵，因此乾脆不接單。(取材自TikTok)

麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速

2021-09-24 22:59
蘋果執行長庫克。（歐新社）

庫克也搶不到iPhone 13？被發現拿「舊機」發中秋祝福

2021-09-21 03:50

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場