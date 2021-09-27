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袋鼠受困結冰湖內 被拯救上岸後牠「握手」致謝？

編譯中心／綜合報導
袋鼠與男子握手，像是在表達感謝之意。（影片截圖）
袋鼠與男子握手，像是在表達感謝之意。（影片截圖）

澳洲（Australian）坎培拉（Canberra）一隻袋鼠受困於伯利格里芬湖（LakeBurley Griffin），路人發現後將袋鼠救起，袋鼠上岸後疑似「握住男子的手」，就像是感謝三名路人將自己救上岸一般，景象相當溫馨。

ABC News報導指出，Crowther近日與兩名朋友外出進行晨練，發現一隻袋鼠受困於結冰的伯利格里芬湖，袋鼠在湖裡發抖，Crowther說，「感覺袋鼠需要幫助，且看起來很傷心」。

Crowther與另一名男子下水後，先是慢慢地靠近袋鼠，並且一邊試圖安撫袋鼠，袋鼠一開始並不知道兩人來意，似乎有些害怕，兩人最後合力將袋鼠搬上岸，還為袋鼠拍拍背安撫牠，岸上另一名男子則抱住袋鼠，起初袋鼠似乎還想跳回湖中，男子們則阻止了牠。

等到袋鼠回過神後，竟神奇地與岸上的男子握手，另外兩名男子從湖中上岸後，袋鼠也再度與兩人握手，就像是撒嬌一般抱著男子的手臂，表達感謝之意，拍攝影片的路人也直呼「牠在握手」。

影片曝光後，Crowther與其他協助袋鼠的男子被譽為英雄，他則謙虛表示，任何人遇到當下的狀況都會伸出援手，這是他們為了整個社區所做的事。對於袋鼠上岸後握手的行徑，Crowther認為，「我想牠是在說謝謝，不過事實上牠可能是有些困惑，處於混亂的狀態」。

來源：RiotACT

澳洲 攝影

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