蘋果證實部分iPhone13有Bug 四大災情一次看

蘋果iPhone 13系列新機開賣，圖為蘋果直營店。（記者季相儒／攝影）

蘋果 全新iPhone 13系列手機開賣，引發搶購熱潮，不少人也已經將新機拿到手，但卻傳出了有部分新機產生「Bug」，連蘋果官方都證實，目前正在努力維修當中。

1.備份恢復

據了解，部分iPhone 13從備份中恢復到iPhone/iPad後，導致小組件重置到默認狀態，Apple Music也可能受到此影響，無法訪問目錄、設置，或使用同步庫。

出現該問題的包括iPhone 13/Pro系列、iPad 9和iPad mini 6。

蘋果官方表示，已經修復小組件在備份還原後可能恢復到默認設置的問題。

2.微距模式開關

有人發現iPhone 13系列一旦打開微距攝影模式後，會遇到無法關閉的情況。

新的超廣角相機具有比一般寬很多的ƒ/1.8光圈，以及新的自動對焦系統，大幅提升影像的亮度與銳利度。

3.無法透過Apple Watch解鎖

有用戶使用iPhone 13系列新機時，發現無法透過Apple Watch解鎖，會出現「無法與Apple Watch連線」的訊息，且手機與Apple Watch都已升級到最新軟體，蘋果認為可能是軟體相關問題，工程師已著手修復這項錯誤。

4.拍照出現馬賽克

中國網友指出，拿剛拆封的iPhone 13拍照時，發現照片裡出現了詭異黑點，放大一看，是奇怪的黑色馬賽克，但仍找不到原因為何，對此問題，蘋果官方尚未說明。

不過對於蘋果部分iPhone 13有Bug這件事，果粉表示「見怪不怪」，因為每次新款發售時都會出現一些問題，問題也大多都是系统Bug。