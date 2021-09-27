我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

美西各州醫療瀕崩潰 被迫選人治「康復率大優先」

蘋果證實部分iPhone13有Bug 四大災情一次看

編譯中心／綜合報導
蘋果iPhone 13系列新機開賣，圖為蘋果直營店。（記者季相儒／攝影）
蘋果iPhone 13系列新機開賣，圖為蘋果直營店。（記者季相儒／攝影）

蘋果全新iPhone13系列手機開賣，引發搶購熱潮，不少人也已經將新機拿到手，但卻傳出了有部分新機產生「Bug」，連蘋果官方都證實，目前正在努力維修當中。

1.備份恢復

據了解，部分iPhone 13從備份中恢復到iPhone/iPad後，導致小組件重置到默認狀態，Apple Music也可能受到此影響，無法訪問目錄、設置，或使用同步庫。

出現該問題的包括iPhone 13/Pro系列、iPad 9和iPad mini 6。

蘋果官方表示，已經修復小組件在備份還原後可能恢復到默認設置的問題。

2.微距模式開關

有人發現iPhone 13系列一旦打開微距攝影模式後，會遇到無法關閉的情況。

新的超廣角相機具有比一般寬很多的ƒ/1.8光圈，以及新的自動對焦系統，大幅提升影像的亮度與銳利度。

3.無法透過Apple Watch解鎖

有用戶使用iPhone 13系列新機時，發現無法透過Apple Watch解鎖，會出現「無法與Apple Watch連線」的訊息，且手機與Apple Watch都已升級到最新軟體，蘋果認為可能是軟體相關問題，工程師已著手修復這項錯誤。

4.拍照出現馬賽克

中國網友指出，拿剛拆封的iPhone 13拍照時，發現照片裡出現了詭異黑點，放大一看，是奇怪的黑色馬賽克，但仍找不到原因為何，對此問題，蘋果官方尚未說明。

不過對於蘋果部分iPhone 13有Bug這件事，果粉表示「見怪不怪」，因為每次新款發售時都會出現一些問題，問題也大多都是系统Bug。

iPhone 蘋果 Apple

上一則

她以為刮刮樂中千元小獎 細看才發現中了41萬頭獎

延伸閱讀

中國限電衝擊 蘋果和特斯拉多家重要供應商停工

中國限電衝擊 蘋果和特斯拉多家重要供應商停工
iPhone 13傳災情 無法透過Apple Watch解鎖 重配對無效

iPhone 13傳災情 無法透過Apple Watch解鎖 重配對無效
iPhone 13 Pro系列相機微距、夜間攝影效果 專業攝影師也驚嘆

iPhone 13 Pro系列相機微距、夜間攝影效果 專業攝影師也驚嘆
果粉請注意…歐盟將統一手機充電接頭 衝擊蘋果

果粉請注意…歐盟將統一手機充電接頭 衝擊蘋果

熱門新聞

凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

2021-09-19 20:09
外送員抱怨，該家麥當勞的處理訂單速度超慢，導致他們要等很久，送到後還會被客人罵，因此乾脆不接單。(取材自TikTok)

麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速

2021-09-24 22:59
蘋果執行長庫克。（歐新社）

庫克也搶不到iPhone 13？被發現拿「舊機」發中秋祝福

2021-09-21 03:50

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外