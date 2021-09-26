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講話脖子就會「抗議」 顱顏兒忍痛也要唱歌追夢

記者蕭羽耘／台北報導
顱顏患者楷祐（左）、歌手潘裕文（右）26日合唱「捕夢人」，盼在疫情間傳遞正能量。記者蕭羽耘／攝影
顱顏患者楷祐（左）、歌手潘裕文（右）26日合唱「捕夢人」，盼在疫情間傳遞正能量。記者蕭羽耘／攝影

「我講話雖然不清楚，但會唱好每個字。」家住台灣花蓮的楷祐出生患有完全性唇顎裂，22歲的他仍需接受語言治療，平時講話脖子、發聲部位都會疼痛，但熱愛唱歌的心，讓他不怕病痛阻礙，順利進入音樂系，26日楷祐與他的偶像歌手潘裕文合唱「捕夢人」，盼在疫情間傳遞正能量。

羅慧夫顱顏基金會26日舉辦2022公益桌曆發行記者會，桌曆主題為「勇敢」，收集12幅顱顏患者原創畫作，激勵顱顏兒跨越阻礙、大步向前。

唇顎裂患者、同時也是基金會代表楷祐，26日在記者會與連續10年擔任愛心大使的潘裕文，一同獻聲合唱「捕夢人」，用歌聲傳遞正能量。

楷祐出生時患有完全性唇顎裂，在羅慧夫顱顏基金會的幫助下，完成唇裂修補手術。然而，因為父母離異，再加上居住在花蓮交通不便因素，無法獲得妥善照顧、按時回診，造成顎列修補不完全。

22歲的他仍發音含糊不全，持續接受語言治療。楷祐說，從小講話都會痛，在高三之前都不想把話說清楚、發音完全，自己在偶然間發現，有唱歌的天賦，甚至在唱歌的時候，可以忘記發聲時的疼痛，雖然有發音問題，也阻擋不了熱愛音樂的心。

雖說唱歌可以忽略疼痛，但楷祐說，每次練習發聲都要很小心，且一唱完痛感就會突然上來，只能不斷按壓舒緩，即使這樣還是喜歡唱歌。

至於在音樂路上追夢，他表示，由於先天缺陷，吃東西需要很小心，有時候唱一下子，聲音就會突然啞掉，所幸遇上貴人，音樂系的聲樂老師，總會花上許多時間，教自己以舒服的狀態歌唱，未來會朝著創作音樂目標邁進。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶說，2022桌曆主題為「勇敢」，在疫情底下非常貼切，徬徨未定的時代要勇敢向前，而顱顏孩子天生註定面對手術，他們得克服長期不安的恐懼，期盼社會大眾購買2022公益桌暦，透過12個月的畫作，更了解顱顏孩子的故事，支持他們勇敢面對未來每一個挑戰。

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