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紐約城市芭蕾舞團演出回歸 中國舞者陳鎮威首度亮相

中新社／紐約25日電
陳鎮威在紐約林肯中心大衛寇克劇院標誌前合影。（取材自微博）
陳鎮威在紐約林肯中心大衛寇克劇院標誌前合影。（取材自微博）

紐約城市芭蕾舞團（New York City Ballet）25日在停擺一年半後迎來回歸季的首個周末演出日。作為今年新加入該團的獨舞演員，陳鎮威的首次亮相頗受關注。

當天下午，紐約城市芭蕾舞團「小夜曲」（Serenade）、「普爾欽奈拉」（Pulcinella）、「格拉斯小品」（Glass Pieces）等多部經典作品在林肯中心大衛寇克劇院（The David H. Koch Theater at Lincoln Center）上演，現場觀眾佩戴口罩欣賞演出。來自中國的舞者陳鎮威，在「普爾欽奈拉」獨幕舞劇中與舞伴米麗婭姆‧米勒（Miriam Miller）一同出場時，讓人眼前一亮。

陳鎮威12歲考入廣州市藝術學校學習舞蹈，曾是芭蕾舞團首席演員。（取材自微博）
陳鎮威12歲考入廣州市藝術學校學習舞蹈，曾是芭蕾舞團首席演員。（取材自微博）

「我記得他，他之前在休士頓的舞團」，觀眾布萊恩威爾遜受訪時說道。威爾遜表示，上次觀看紐約城市芭蕾舞團的演出還是在新冠肺炎疫情暴發前，之後舞團停擺一年多，直到本周演出才恢復，這次很高興看到陳鎮威的加入。「他有完美的身形線條、扎實的舞蹈技巧，我相信他以後有很多機會展現巴蘭奇風格的佳作。」

出生在中國廣東的陳鎮威12歲考入廣州市藝術學校學習舞蹈。2010年，他在瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽中進入決賽，2017年成為美國休士頓芭蕾舞團首席演員。2020年，他參加青年舞者競技節目「舞蹈風暴」，被更多人熟知。2021年，陳鎮威加入位列世界芭蕾舞團「第一梯隊」的紐約城市芭蕾舞團，成為該團獨舞演員。

陳鎮威參加「舞蹈風暴」的影片：

來源：湖南衛視

對於自己的首次亮相，陳鎮威在25日演出結束後表示，能作為紐約城市芭蕾舞團的最新成員之一在開場周登台感覺很幸福。「雖然第一次登上林肯中心的舞台，但是感覺又可以在我最熟悉的地方釋放能量，」他說，「每個人在舞台上都以自己最真實的個性來演繹，所以整場演出都很過癮。」

陳鎮威說，加入紐約城市芭蕾舞團是想讓自己脫離舒適圈，把自己推到一個不熟悉的地方，接受新的挑戰，讓自己的感染力更加豐富。他說，作為舞團的新人肯定會有壓力，因為大家都會「盯著」你來看，但是他會把壓力轉為動力，「讓自己把曾經在廣州和休士頓學到的東西展現出來」。

陳鎮威加入紐約城市芭蕾舞團後，25日首度登台演出。（取材自微博）
陳鎮威加入紐約城市芭蕾舞團後，25日首度登台演出。（取材自微博）

紐約城市芭蕾舞團由「美國芭蕾之父」喬治巴蘭奇（George Balanchine）和作家林肯柯爾斯坦（Lincoln Kirstein）於1948年聯合創立。作為20世紀最傑出的芭蕾編導之一，巴蘭奇擅長將舞蹈和音樂完美地融為一體。經過數十年發展，紐約城市芭蕾舞團已成為美國擁有最多常設舞目的舞團，其百餘部作品以新古典主義風格的獨幕舞劇為主，具有鮮明的巴蘭奇風格。

陳鎮威也在自己的YouTube頻道上傳練習芭蕾的影片：

來源：Chun Wai Chan

芭蕾 紐約 美國

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