哈利、梅根想打開與王室僵局 只能靠這一步？

伊莉莎白二世女王（右起）傳對哈利、梅根還沒有徹底放棄，仍對他們心軟。（路透資料照片）

英國哈利 王子和妻子梅根 自從3月初在歐普拉電視專訪中公開指控王室人員造謠、破壞他們形象，又稱內部有人擔憂他們兒子亞契的膚色、涉及種族歧視後，和王室的緊張關係似乎沒啥好轉，雖然王室表面上仍會在梅根生了女兒莉莉或是她自己的生日，公開發聲明道喜，但私下裂痕沒有彌補，外人也看得一清二楚。

據美國「Best Life」引述王室工作人員的說法，拜哈利和梅根之賜，今年到目前為止仍然是「糟透了的一年」，哈利、梅根和王室其他親戚對立，彼此都沒有往前踏出一步，試圖修補關係，對於王室的未來其實也不是好事。目前王室重要成員中，兩個未來的英國國王—哈利的父親查理、大哥威廉都還是對他與梅根怒氣難消，伊莉莎白二世女王倒是還為彼此留了些餘地，哈利和梅根必須趕快爭取到女王當後盾，才好讓其他人也一一打開心中難解的結。而要讓女王開心最好的方法，就是帶亞契與妹妹莉莉回英國，與曾祖母面對面。

哈利與梅根用了女王的父親和丈夫稱呼她的小名作為女兒的名字，在英國還是被修理到不行，被批「目無尊長」，哈利則強調是向祖母致敬，原意是想討她歡心。因為這場命名風波，莉莉至今沒去過英國，除了爸媽和哥哥以外，沒有親自見到任何一位長輩或是堂哥堂姊。

其實女王真的很想跟曾孫子和曾孫女面對面，自從哈利和梅根到了美國，她再也沒機會看到亞契，都是透過視訊連線，和莉莉也是如此，她很期盼能親手抱抱他們。同樣還沒機會見到孫子孫女的還有查理，他也很久沒看到亞契本人，更沒有抱過莉莉，就算對哈利和梅根心結很深的威廉，至少他的妻子凱特也很願意讓自家的3個孩子跟堂弟妹培養深厚的關係，也不至於對亞契與莉莉太過排斥。

據傳哈利和梅根也已經請求帶著兒女們返英見女王，不過女王的工作人員遲遲沒有回應，還對梅根充滿戒心，也使得女王無法早日和思念的曾孫碰面。梅根自從離英之後再也沒回去過，在英國人氣跌到谷底，一堆名人和媒體三天兩頭釋放對她的敵意，也讓她沒那麼輕易下決定帶孩子們回英國。事情將如何發展？就看誰願意先委屈一下。