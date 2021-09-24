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麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員抱怨，該家麥當勞的處理訂單速度超慢，導致他們要等很久，送到後還會被客人罵，因此乾脆不接單。(取材自TikTok)
外送員抱怨，該家麥當勞的處理訂單速度超慢，導致他們要等很久，送到後還會被客人罵，因此乾脆不接單。(取材自TikTok)

外送平台相當方便，疫情緣故在家時間變多，使用的頻率也大增。不過近日有網友分享一段影片，有一間疑似位於英國麥當勞，桌上堆積了許多餐點卻沒有外送員要接單送餐，網友指出因為該家麥當勞處理訂單「超龜速」，因此引發外送員不滿，導致沒有人要接單的窘境。

綜合媒體報導，一名網友Contra Volta在TikTok分享了一段影片，雖然沒有寫出明確地點，但推測應該是位於英國，他在影片表示「當你花45分鐘才完成一個訂單，導致沒有外送員要取餐時，就會發生這種情況」。可見該家麥當勞檯面堆積著一袋又一袋的餐點，推測至少有30份餐點。

@contravolta123_

#fyp #mcdonalds

♬ original sound - Contra Volta

影片一出也引起許多外送員共鳴留言，「外送員等了45分鐘結果只賺了5英鎊(約台幣190元)」、「問題就是店家處理太慢，最後外送員還會被客人抱怨」、「我從來不接麥當勞的訂單，因為總是不會拿到小費，而且每次都被浪費時間」、「我曾經訂過麥當勞等了2個小時」。

也有人認為，「餐點怎麼能放這麼久，這樣早就不新鮮了」、「店經理怎麼沒有想到要先停止接單？應該先把原本的單消化完」、「堆的店裡都是，這太扯了」、「其實外送員不應該用小費來決定要不要接單」，不過外媒聯繫了英國麥當勞，並沒有得到業者的回應。

麥當勞 英國 疫情

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