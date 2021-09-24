小象受困盜獵者繩索圈套 獸醫乘直升機飛馳救援

肯亞日前發生小象受困於盜獵者設置的繩索圈套，趕來救援的獸醫們迅速割斷繩索及施打藥劑，並將藍色的消毒噴霧噴到小象腳踝與象耳上的傷口。小象甦醒之後，隨即快快樂樂地走向附近的樹叢。美聯社/Caters TV MRSS

肯亞日前一頭小象受困於盜獵者設置的繩索圈套，動保團體的獸醫則立刻搭乘直升機飛去營救，全程都被攝影 機的鏡頭記錄下來。

每日郵報與《Caters》報導，此事發生在肯亞恩德拉社群 自然保護區（Ndera Community Conservancy）的塔納河（Tana River）一個偏遠地帶。從影像畫面可見，小象的腳踝被繩索緊緊纏繞，這根繩索又綁在一根深深嵌進地面的木樁上，讓牠無法自行掙脫。

影片來源：聯合新聞網

報導指出，薛德里克野生動物信託（Sheldrick Wildlife Trust）轄下KWS/SWT查沃機動獸醫小組（KWS/SWT Tsavo Mobile Veterinary Unit）的波洪醫師（Dr Poghon）與團隊乘直升機聞訊飛往該處執行救援。

影片開頭可見獸醫小組起飛與追蹤小象，無能為力的母象則被目擊到逗留在約45公尺外張望。波洪醫師團隊一抵達現場，就將一個充滿麻醉劑的飛鏢射向小象，讓痛苦不堪的牠倒往地面，隨後靠近以評估傷勢。直升機則持續在上空盤旋，監控情況與保護地面團隊，避免母象與附近的其他成年大象可能靠過來。

根據影片，獸醫們迅速割斷繩索及施打藥劑，並將藍色的消毒噴霧噴到小象腳踝與象耳上的傷口。小象甦醒之後，就快快樂樂地走向附近的樹叢，好跟母象團聚。

薛德里克野生動物信託公關經理奧爾登（Amie Alden）指出，盜獵者設置的圈套是一個「對野生動物極為殘酷的威脅」。他說，「我們是運氣好，能夠伸出援手，讓這頭小象免於面臨悲慘的結局。這讓團隊有著一種成就感，也感謝能夠糾正這樣的錯誤」。