老爸電腦遭駭「寫信裝可憐」殺價 竟還獲防駭4秘訣

有位女網友在Dcard分享老爸電腦遭駭客入侵，老爸寫了英文信裝可憐，最後成功殺價到100美元救回文件。（圖片來源：ingimage）

電腦對上班族來說是必備的工具，駭客 入侵也時有所聞。有位女網友在Dcard有趣板分享老爸電腦遭駭客入侵，對方勒索300美元，老爸還寫了憋腳英文信裝可憐，最後成功殺價到100美元救回文件，女兒讚嘆老爸讓她「笑出腹肌」。

原PO表示，老爸電腦被駭，公司重要文件被鎖起來，駭客要求付錢才解鎖。女兒也貼出老爸的殺價信，只見他用奇妙的文法，訴說生活很難...「我比你更需要錢」。甚至還寫到，「若不給殺價，就不想活了」，最後署名還寫「a poor guy」(可憐人)。女兒笑翻，說沒想到「平時工作起來很嚴肅的老爸，沒想到裝起可憐來，還有模有樣呢」。

女兒貼出老爸寫的殺價信，內容逗趣。（取材自Dcard）

原po說，老爸後來殺價成功，駭客答應讓老爸用100美元贖回檔案。爸爸後來還要求駭客事後要教他如何防駭，駭客不藏私回信教學列出四點，包括1.不要隨意地開放區域網路（網路與共用中心）。2.更換強度強的密碼。3.要記得每天備份。4.記得定期更新軟體。

原po補充，老爸發現被駭第一時間就拔掉電源插頭，所以才只有部份檔案遭駭。雖然這件事很嚴肅，只是老爸選擇用比較幽默的方式解決。

網友回響熱烈，「殺價文可以借抄嗎？我爸中勒索病毒3次了」、「對不起...我也笑出來了」、「欸！這招很厲害耶！（筆記筆記)...以後詐騙集團 可能都要被殺價了」「「我快笑死...想知道poor guy有沒有殺價成功」、「雖然英文講得超土，但是整個求情味道都飄出來了，你爸太會了」、「打折還附贈資安 教學，三千塊的電腦課沒有很貴」、「駭客竟然滿講武德的」。

過來人也回應，「公司之前被駭，勒索比特幣折合台幣大概三十幾萬，金額太高就沒有去花錢救回，大家真的要養成備份的好習慣」、「中了勒索軟體繳贖金可以拿回檔案，而且殺價是可行的，不過也很多付了贖金拿不回來的案例」、「記得付錢會解喔，某堂課的教授有被駭過就乖乖去付錢贖回了」。