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007丹尼爾克雷格 獲封榮譽中校 英海軍自傲「很龐德」

中央社／倫敦23日專電
第25部龐德電影「007生死交戰」定30日上映。飾演主角007情報員詹姆士龐德的英國演員丹尼爾克雷格今天獲封英國皇家海軍榮譽中校，以彰顯他對英軍的支持。（美聯社）
第25部龐德電影「007生死交戰」定30日上映。飾演主角007情報員詹姆士龐德的英國演員丹尼爾克雷格今天獲封英國皇家海軍榮譽中校，以彰顯他對英軍的支持。（美聯社）

第25部龐德電影「007生死交戰」定30日上映。飾演主角007情報員詹姆士龐德（James Bond）的英國演員丹尼爾克雷格今天獲封英國皇家海軍榮譽中校，以彰顯他對英軍的支持。

英國海軍指出，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的榮譽軍階與電影中虛構情報員龐德的軍階相符。榮譽軍官具「榮譽大使」功能，每一位都以個人獨到的方式為強化海軍與民眾的連結作出貢獻。

首席海務大臣、海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）說，丹尼爾克雷格過去15年以扮演龐德聞名；龐德是海軍軍官，他透過在全球活動確保英國安全，「而這正是皇家海軍每天在做的事」。他還說，一如龐德，皇家海軍也靈活運用科技和各類技能達成目標。

根據英國海軍的資料，英國國防部及各軍種都參與了「007生死交戰」（No Time to Die）的拍攝工作。影迷可在片中見到全球最先進戰艦之一、英國海軍6艘45型（Type 45）防空驅逐艦中的「猛龍艦」（HMS Dragon）。

位於英格蘭南部牛津郡（Oxfordshire）的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）則成了片中北大西洋公約組織（NATO）位於挪威的空軍基地的「替身」：龐德在這裡與英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）的友軍會合，登上美軍C-17運輸機「全球霸王」（Globemaster）。英國陸軍則熱情支援「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）人力。

除了有「007龐德」擔任榮譽軍官，英國海軍確實有姓氏為「龐德」（Bond）的軍官，而且還不只一位。

一名在英格蘭東南部朴茨茅斯港（Portsmouth）英國海軍總部服役的龐德（Frances Bond）少校今天就受邀與丹尼爾克雷格相見歡。

他說，他時常因為「龐德」這個姓氏被同袍調侃，但從沒想過可與飾演「龐德」的演員見面。

龐德 英國 皇家

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